La guerra sacude la economía de Líbano con despidos, abusos y negocios al borde de la quiebra

Ayman al-Zain observaba una tarde reciente cómo una excavadora retiraba los escombros de lo que fue su tienda de ropa deportiva, uno de los muchos edificios destruidos en ataques israelíes contra el grupo político-paramilitar Hezbollah.

Con una tregua nominal en vigor que ha reducido los combates, pero que no ha logrado detenerlos por completo, Al-Zain intentaba evaluar si debía reconstruir el local en los suburbios del sur de Beirut que alguna vez esperó dejarles a sus hijos. Pero es poco probable que pueda hacerlo pronto, y no solo por el temor a nuevos bombardeos.

“Todo es caro”, declaró a The Associated Press. “Si quiero abrir una tienda nueva y conseguir maniquíes, perchas y algunos accesorios, los precios son muy distintos a los de antes”.

La guerra de Estados Unidos e Israel con Irán, y el cierre del estrecho de Ormuz, han enviado ondas de choque económicas por todo Oriente Medio. En Líbano, esos problemas se han agravado por las dificultades económicas que ya existían en el país y por mercados prácticamente sin regulación, que son vulnerables a la especulación con precios.

“Esto sigue siendo un gran choque económico que, honestamente, es de naturaleza existencial”, manifestó el ministro de Economía, Amer Bisat, quien forma parte del gabinete libanés que llegó al poder hace más de un año con una agenda reformista.

Los problemas se han acumulado durante años

Desde 2019, el pequeño país mediterráneo ha estado en las garras de una crisis económica que pulverizó el valor de su moneda local y su sistema bancario.

Fue entonces cuando colapsaron los bancos libaneses, lo que evaporó los ahorros de los depositantes y hundió en la pobreza a cerca de la mitad de la población de 6,5 millones de habitantes, tras décadas de corrupción rampante, despilfarro y mala gestión. El país sufrió pérdidas por alrededor de 70.000 millones de dólares en su sector financiero, agravadas además por un costo de cerca de 11.000 millones de dólares por la guerra de 2024 entre Israel y Hezbollah, según el Banco Mundial. Desde entonces, la libra libanesa ha perdido más del 90% de su valor frente al dólar estadounidense.

La empresa estatal de electricidad, que carece de liquidez, suministra solo unas pocas horas de energía al día, y la mayoría de los libaneses depende de generadores diésel para cubrir la diferencia. Eso hace que la economía sea particularmente vulnerable a los aumentos del precio del combustible.

Líbano ya “lidiaba con múltiples rondas de crisis”, señaló Mohamad Faour, profesor de finanzas en la Universidad Americana de Beirut. “Así que esta ronda de guerra no hizo más que empeorar una situación que ya era frágil”.

Con esta nueva guerra, 1,2 millones de libaneses han sido desplazados, en su mayoría del sur de Líbano y de los suburbios del sur de Beirut. Muchos carecen de un empleo y se refugian en escuelas o agotan el poco dinero que tienen alquilando apartamentos o habitaciones de hotel.

La economía sufre pérdida de empleos e inflación asfixiante

En una entrevista con la AP desde su oficina, Bisat estimó que el país enfrenta una pérdida económica de alrededor del 7% de su producto interno bruto debido a la guerra porque “las empresas están cerrando, la gente pierde sus empleos, los turistas no vienen”.

Las evidencias de inflación abundan.

En el normalmente bullicioso mercado de frutas y verduras de Sabra, al sur de Beirut, el vendedor Ahmad al-Farra lucía abatido mientras una mujer mayor que compraba sandía, tomates y papas se alejaba sin comprar nada tras revisar las etiquetas de precios.

Los precios se han disparado desde que Estados Unidos e Israel lanzaron una guerra contra Irán el 28 de febrero, seguida rápidamente por un resurgimiento de la guerra entre Israel y Hezbollah.

“Mantenemos los precios bajos para poder vender, y aun así no lo logramos”, comentó al-Farra, mientras el sonido de un dron israelí zumbaba sobre sus cabezas.

Incluso los consumidores que pueden permitirse gastar están nerviosos y recortan compras no esenciales, dejando muchos negocios vacíos.

Riad Aboulteif, que dirige varios restaurantes y bares en la capital, dijo que sus ingresos han caído alrededor de un 90% desde que comenzó la guerra, debido a que la menguante clase media libanesa ha reducido sus gastos.

La gente guarda más dinero para sobrevivir y no hace planes para celebrar cumpleaños u otras ocasiones especiales, explicó en uno de sus bares en el concurrido distrito de Hamra, en Beirut, donde el fuerte murmullo de los clientes solía imponerse a la música de jazz que salía del sistema de sonido.

Esa noche, solo unas pocas mesas estaban ocupadas. Ha tenido que reducir su personal y reestructurar sus menús para ofrecer artículos más asequibles.

La guerra alimenta la especulación con los precios

Mientras tanto, el gobierno del país, que está en bancarrota, no ha logrado frenar el lucro injusto e ilícito y el acaparamiento de combustible y otros artículos esenciales.

Muchas zonas agrícolas del sur y el este de Líbano ya no son accesibles debido a los bombardeos y los enfrentamientos, pero al-Farra cree que los proveedores han subido los precios más allá de lo necesario para cubrir los aumentos de costos.

Algunos de los incrementos más marcados se han dado en las facturas de los generadores.

Durante años, familias y empresas han pagado múltiples facturas de servicios para cubrir la electricidad y el agua suministradas de forma privada ante la ausencia de servicios públicos. Los dueños de generadores de barrio cobran una cuota mensual, y algunos propietarios tienen sus propios generadores y trasladan el costo a los inquilinos.

Empresarios frustrados han dicho que, en ocasiones, las facturas de los generadores se han duplicado, obligándolos a acortar sus horarios de operación o incluso a cerrar algunos días para recortar costos.

“Si no tomáramos estas medidas, no podemos continuar”, expresó Aboulteif.

Bisat indicó que su ministerio ha realizado más de 4.000 inspecciones de generadores privados, gasolineras y tiendas en todo el país desde el inicio de la guerra en marzo y ha presentado decenas de denuncias ante los tribunales. Pero el problema no se resolverá rápidamente.

Mientras tanto, el gobierno tiene poca capacidad para actuar contra el puñado de empresas que importan y distribuyen combustible y otros bienes.

No hay señales de alivio en el horizonte

Sin un final de la guerra a la vista, la situación económica no muestra señales de mejorar.

Hay un precario alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, pero las conversaciones entre Washington y Teherán están estancadas. Una tregua nominal entre Israel y Hezbollah ha reducido, los combates en Líbano, sin que cesen por completo.

Por ahora, las familias libanesas y los dueños de negocios afrontan los desafíos día a día y esperan lo mejor.

“Solo Dios sabe cómo hemos tratado de salir adelante”, dijo al-Farra.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.