Noruega defiende su decisión de cancelar la venta de sistema de misiles a Malasia

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega afirmó el viernes que ha revocado licencias de exportación vinculadas a un sistema de misiles navales para Malasia, al señalar que las ventas de sus tecnologías de defensa más sensibles ahora están restringidas a aliados y socios más cercanos.

La medida bloqueó la entrega del sistema Naval Strike Missile y de componentes de lanzadores destinados al programa de buques de combate litoral de Malasia, lo que provocó enérgicas protestas desde Kuala Lumpur. El primer ministro malasio Anwar Ibrahim advirtió que esto podría dañar la confianza en los proveedores europeos de defensa.

En respuesta a consultas de The Associated Press, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega indicó que el gobierno ha reforzado la supervisión sobre la tecnología de defensa ante los grandes cambios en el panorama de seguridad en Europa y a nivel mundial en los últimos años.

“Las exportaciones de algunas de las tecnologías de defensa más sensibles desarrolladas en Noruega se limitarán a nuestros aliados y socios más cercanos”, señaló. “Es lamentable que esto afecte a Malasia”.

Malasia firmó un acuerdo para el sistema de misiles antibuque NSM en 2018 con la empresa noruega Kongsberg Defense & Aerospace AS. Los misiles estaban destinados a armar la nueva clase de buques de combate litoral de Malasia, dentro de un programa más amplio de modernización naval.

Anwar señaló el jueves que planteó la enérgica protesta de Malasia durante una llamada telefónica con el primer ministro noruego Jonas Gahr Støre. Añadió que la medida de Oslo perjudicará la preparación operativa de Malasia y sembrará dudas sobre la fiabilidad de los socios europeos de defensa si los acuerdos firmados pueden revertirse de manera unilateral.

Los contratos “no son confeti para esparcirse de una manera tan caprichosa”, afirmó Anwar. “Si los proveedores europeos de defensa se reservan el derecho de incumplir con impunidad, su valor como socios estratégicos se va por la ventana”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega aseveró que Støre le había explicado a Anwar la decisión de Noruega durante su llamada. Pese a las restricciones, indicó que Noruega “valora enormemente su relación con Malasia” y que esperaba continuar la cooperación y un diálogo constructivo con las autoridades malasias.

Malasia ya ha pagado el 95% del valor del contrato y ahora está examinando opciones legales y posibles reclamaciones de compensación por la entrega cancelada.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.