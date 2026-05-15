India sube el precio del combustible mientras la crisis energética mundial presiona su economía

India aumentó los precios del combustible en 3 rupias (0,03 dólares) por litro el viernes, en un intento del gobierno para compensar las pérdidas derivadas del alza del costo mundial del petróleo.

En Nueva Delhi, la gasolina alcanzó las 97,77 rupias (1,17 dólares) por litro, mientras que el diésel llegó a 90,67 rupias (1,09 dólares) por litro.

India importa alrededor del 90% de su petróleo y se ha visto gravemente afectada por el alza de los precios de la energía y los cortes en el suministro vinculados a la guerra con Irán y al cierre del estrecho de Ormuz. Hasta ahora había evitado subir los precios minoristas del combustible pese al fuerte repunte de los costos energéticos, lo que la convertía en una de las últimas grandes economías en trasladar a los consumidores el encarecimiento del crudo.

Las alzas se produjeron días después de que el primer ministro, Narendra Modi, instó a los indios a adoptar medidas de austeridad voluntarias.

El domingo, Modi pidió a la población que trabaje desde casa cuando sea posible, limite los viajes al extranjero y reduzca las compras de oro. Describió el ahorro de combustible y divisas como un acto de “patriotismo”, y animó a incrementar el uso del transporte público, el uso compartido del automóvil y s un menor consumo de fertilizantes.

Líderes de la oposición señalaron que el llamado de Modi se produjo después del final de una ronda clave de elecciones estatales, y destacaron que los precios del combustible se mantuvieron sin cambios durante la campaña.

Manoj Kumar, un taxista de 48 años en Nueva Delhi, comentó que el alza del combustible estaba aumentando la presión sobre la clase trabajadora.

“Para gente normal como nosotros, incluso una rupia tiene un gran valor. La gente trabaja muy duro desde la mañana hasta la noche solo para llegar a fin de mes. El gobierno no está viendo esto”, manifestó.

A principios de semana, India elevó los aranceles de importación al oro y la plata al 15% en un esfuerzo por frenar la demanda de importaciones que drenan las reservas de divisas.

La rupia india ha caído a mínimos históricos en las últimas semanas, ya que el aumento de los precios del petróleo incrementó la presión sobre las importaciones y las reservas de divisas.

Mientras, la capital del país se ha convertido en el primer estado en poner en marcha medidas de austeridad.

Las autoridades de Nueva Delhi anunciaron el jueves medidas de ahorro de combustible, incluyendo la imposición de días obligatorios de teletrabajo para algunos empleados del gobierno. La ministra principal de Delhi, Rekha Gupta, indicó que esta iniciativa de 90 días busca reducir el uso oficial de combustible y alentar a la población de la capital a depender más del transporte público en lugar de vehículos privados.

Según el plan, los empleados cuyo trabajo pueda realizarse a distancia lo harán desde casa dos días a la semana, mientras se anima a las empresas privadas a adoptar medidas similares de manera voluntaria.

India también ha acelerado la mezcla de etanol en la gasolina como parte de su esfuerzo para reducir las importaciones de crudo.

La mayoría de las estaciones de servicio del país venden ahora gasolina mezclada con un 20% de etanol, y el gobierno ha propuesto ampliar el uso de combustibles que contengan el 85% —o incluso el 100%— de etanol en vehículos compatibles.

Expertos en energía indicaron que mezclar biocombustible puede ayudar a protegerse de las crisis energéticas globales, pero puede provocar una mayor presión sobre los recursos de aguas subterráneas, que ya se están agotando, ocupar tierras destinadas a cultivos alimentarios y dañar los motores de los vehículos más antiguos.

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Los periodistas de Associated Press Sibi Arasu en Bengaluru, India, y Shonal Ganguly en Nueva Delhi contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.