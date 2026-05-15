El mayor sistema ferroviario de cercanías de Norteamérica enfrenta posible cierre

El sistema ferroviario de cercanías más grande de Norteamérica enfrenta un posible cierre mientras se acerca la fecha límite para alcanzar un acuerdo con los trabajadores sindicalizados y evitar una huelga.

El Long Island Rail Road (LIRR), que presta servicio a los suburbios orientales de la ciudad de Nueva York, lleva meses negociando un nuevo contrato con dirigentes laborales que representan a maquinistas, mecánicos, señalistas y otros trabajadores ferroviarios.

En septiembre se evitó temporalmente una huelga cuando el gobierno del presidente Donald Trump accedió a ayudar. Esos esfuerzos terminaron sin acuerdo, lo que dio a ambas partes 60 días, que terminan a las 12:01 de la mañana del sábado, para intentar nuevamente resolver sus diferencias antes de que el sindicato pudiera declararse legalmente en huelga o de que la agencia pudiera impedir el acceso al trabajo a los empleados.

Cinco sindicatos que representan a cerca de la mitad de la plantilla del sistema ferroviario, integrada por 7.000 personas, advirtieron esta semana que se acercaba la fecha límite.

El LIRR es el ferrocarril de cercanías más concurrido de Norteamérica y transporta a unos 250.000 usuarios cada día laborable. Sus trabajadores fueron a la huelga por última vez en 1994, durante aproximadamente dos días. Los empleados estuvieron a punto de abandonar sus puestos en 2014 antes de que el entonces gobernador Andrew Cuomo alcanzara un acuerdo con los sindicatos.

La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA, por sus siglas en inglés), que supervisa el LIRR y otros sistemas de transporte de la zona, ha indicado que ofrecerá autobuses de servicio gratuito pero limitado durante las horas pico de la mañana y la tarde. La agencia afirma que dichos autobuses saldrán de estaciones designadas del LIRR hacia estaciones del metro en el distrito neoyorquino de Queens.

La gobernadora Kathy Hochul instó a los usuarios del LIRR a trabajar desde casa, si es posible, ya que los autobuses gratuitos están pensados para trabajadores esenciales y para quienes no pueden teletrabajar. Meses antes, la demócrata arremetió contra los sindicatos del LIRR por “exigencias codiciosas” que amenazan con “desestabilizar la economía local”.

Pero esta semana se produjeron señales de avance en las negociaciones.

Hace meses, la MTA propuso a los sindicatos un aumento salarial del 9,5% en tres años, que coincide con lo que ya han acordado otros trabajadores sindicalizados del sistema. Sin embargo, los sindicatos se mantuvieron firmes en su exigencia de otro incremento salarial anual del 6,5%, para alcanzar un aumento total del 16% en cuatro años.

Pero tras las reuniones a puerta cerrada del miércoles, Gary Dellaverson, el principal negociador de la MTA, señaló que la agencia ofreció a los sindicatos lo que, según dijo, equivaldría en la práctica a un aumento del 4,5% en el cuarto año del contrato. Esa oferta, explicó, coincide con la recomendación de autoridades federales y se materializaría en pagos únicos, en lugar de aumentos salariales, como pretendía el sindicato.

“La diferencia entre esas dos posturas no es insalvable”, afirmó Dellaverson en una conferencia de prensa. “Se puede describir simplemente en términos de dinero. Ya no hay complejidades entre las partes”.

Kevin Sexton, portavoz de los sindicatos, reconoció el miércoles que había un “movimiento positivo” hacia un acuerdo, pero descartó como “descabellada” la idea de que un pacto estuviera cerca.

“Nos gustaría llegar a un acuerdo que refleje el aumento del costo de vida”, sostuvo. “Cualquier cosa por debajo de eso equivale a un recorte del salario real”.

Hasta el jueves, portavoces de la MTA no habían respondido a correos electrónicos en los que se solicitaban comentarios, pero el sindicato indicó que se esperaba que ambas partes continuaran las conversaciones esa noche y se reunieran de nuevo el viernes si aún no había acuerdo.

Susanne Alberto, entrenadora personal de Long Island, comentó que ya hizo planes con sus clientes de Manhattan para realizar sesiones virtuales en caso de un cierre.

Señaló que el sindicato probablemente lleva la ventaja, aunque considera que los aumentos deberían basarse en las responsabilidades del puesto y no aplicarse de manera general.

“La MTA va a ceder, y ellos lo saben”, afirmó. “¿Por qué no lo hacen ya en lugar de esperar hasta que prácticamente millones de personas se vean perjudicadas?”.

Rob Udle, un electricista que toma el LIRR al menos cinco días a la semana, dijo que probablemente usará sus días de vacaciones en lugar de lidiar con la “pesadilla” de desplazarse a Manhattan si se suspende el servicio ferroviario.

Como miembro de un sindicato, dijo que comprende las preocupaciones de esas organizaciones sobre la asequibilidad, pero añadió que no está de acuerdo con sus tácticas de presión.

“Lo entiendo, el costo de vida está subiendo y cosas así”, comentó mientras esperaba en Penn Station un tren de regreso a casa. “Pero no deberían tomar a todo el mundo como rehén para hacerlo. Hay una mejor manera. Están afectando a mucha otra gente”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.