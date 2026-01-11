La cifra de muertos en las protestas contra la teocracia iraní llega a 116, según activistas

Los manifestantes inundaron las calles en la capital de Irán y su segunda ciudad más grande hasta las primeras horas del domingo, dentro de una protestas a nivel nacional que desafían la teocracia de Irán y que cumplían dos semanas. Al menos 116 personas han muerto en la violencia en torno a las manifestaciones, según activistas.

Con el internet caído en Irán y las líneas telefónicas cortadas, evaluar las manifestaciones desde el extranjero se ha vuelto más difícil. Pero el número de muertos en las protestas ha aumentado, mientras que otras 2.600 personas han sido detenidas, según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos con sede en Estados Unidos.

Aquellos en el extranjero temen que el apagón informativo envalentone a los sectores más duros dentro de los servicios de seguridad de Irán para lanzar una represión sangrienta, a pesar de las advertencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que está dispuesto a atacar a la República Islámica para proteger a los manifestantes pacíficos.

Trump ofreció su apoyo a los manifestantes, diciendo en las redes sociales que "Irán está mirando a la LIBERTAD, quizás como nunca antes. ¡¡¡Estados Unidos está listo para ayudar!!!" El New York Times y el Wall Street Journal, que citaron a funcionarios estadounidenses anónimos, dijeron el sábado por la noche que a Trump se le habían planteado opciones militares para un ataque a Irán, pero no había tomado una decisión final.

El Departamento de Estado advirtió por separado: "No jueguen con el presidente Trump. Cuando dice que hará algo, lo dice en serio."

Protestas en Teherán y Mashhad

Videos publicados en internet desde Irán, probablemente utilizando transmisores satelitales Starlink, supuestamente mostraron a manifestantes reuniéndose en el barrio de Punak, al norte de Teherán. Parecía que las autoridades habían cortado las calles, mientras los manifestantes agitaban sus celulares encendidos. Otros golpeaban objetos de metal mientras estallaban artefactos pirotécnicos.

Otros videos supuestamente mostraban a manifestantes marchando pacíficamente por una calle y a otros tocando las bocinas de sus autos en la calle.

En Mashhad, la segunda ciudad más grande de Irán, unos 725 kilómetros (450 millas) al noreste de Teherán, las imágenes supuestamente mostraban a manifestantes enfrentándose a las fuerzas de seguridad. Se podían ver escombros en llamas y contenedores de basura en la calle, bloqueando el camino. Mashhad alberga el santuario del imán Reza, el más sagrado en el islam chií, lo que hace muy significativas las protestas en la ciudad para la teocracia del país.

También parecía haber protestas en Kerman, 800 kilómetros (500 millas) al sureste de Teherán.

El domingo por la mañana, la televisión estatal iraní imitó a los manifestantes y emitió imágenes de sus corresponsales en las calles de varias ciudades para mostrar áreas tranquilas con una fecha estampada en la pantalla. Teherán y Mashhad no fueron incluidas. También se mostraron manifestaciones progubernamentales en Qom y Qazvin.

El líder supremo del país, el ayatolá Alí Jamenei, ha alertado de una próxima represión, a pesar de las advertencias de Estados Unidos. Teherán intensificó sus amenazas el sábado, cuando el fiscal general de Irán, Mohammad Movahedi Azad, advirtió que cualquiera que participe en protestas será considerado un "enemigo de Dios", un cargo que conlleva la pena de muerte. La declaración transmitida por la televisión estatal iraní dijo que incluso aquellos que "ayudaron a los alborotadores" enfrentarían el cargo.

Más manifestaciones planeadas para el domingo

La teocracia de Irán cortó la conexión del país a internet y las llamadas telefónicas internacionales el jueves, aunque permitió que algunos medios estatales y semioficiales publicaran. La red de noticias Al Jazeera, financiada por el estado de Qatar, informó en vivo desde Irán, pero parecían ser el único medio extranjero importante capaz de trabajar.

El príncipe heredero exiliado de Irán, Reza Pahlavi, quien pidió protestas el jueves y viernes, pidió en su último mensaje que los manifestantes salieran a las calles el sábado y domingo. Instó a los manifestantes a llevar la antigua bandera de león y sol de Irán y otros símbolos nacionales utilizados durante la época del sha para "reclamar los espacios públicos como propios".

El apoyo de Pahlavi a Israel y de Israel a él ha generado críticas en el pasado, especialmente después de la guerra de 12 días entre los dos países. Los manifestantes han gritado en apoyo del sha en algunas protestas, pero no está claro si eso es un apoyo al propio Pahlavi o un deseo de regresar a un tiempo antes de la Revolución Islámica de 1979.

Las manifestaciones comenzaron el 28 de diciembre por el colapso de la moneda rial iraní, que se cotiza a más de 1,4 millones por dólar, ya que la economía del país está siendo presionada por sanciones internacionales en parte impuestas por su programa nuclear. Las protestas se intensificaron y se convirtieron en llamados que desafían directamente a la teocracia de Irán.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa