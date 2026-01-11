Stay up to date with notifications from The Independent

AP Fotos: Las protestas en EEUU contra el ICE en imágenes

En todo Estados Unidos se realizaron protestas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para condenar el asesinato de Renee Good en Minneapolis y el tiroteo de dos manifestantes en Portland, Oregon.

___

Esta es una galería de fotos seleccionada por los editores de fotos de la AP.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

