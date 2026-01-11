Imágenes retocadas de la primera dama de Israel desatan un intenso debate ético

Las fotos parecían destinadas a la posteridad en los archivos estatales de Israel.

En las instantáneas, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, está acompañado por su esposa, Sara, así como por el embajador de Estados Unidos, Mike Huckabee, y un grupo de soldados israelíes, mientras encienden velas de Hanukkah en el Muro de las Lamentaciones, el sitio más sagrado donde pueden rezar los judíos. Los líderes intercambian miradas triunfantes.

Pero algo no encaja.

La piel de Sara Netanyahu no tiene poros, sus ojos están excesivamente definidos y su cabello perfectamente peinado, un aspecto que los funcionarios reconocen es el resultado de un retoque intensivo.

Los críticos dicen que el problema no es el uso de software de edición de fotos, que es común en las cuentas de redes sociales de celebridades y figuras públicas. La cuestión es que las imágenes se difundieron en comunicaciones oficiales del gobierno, lo que distorsiona la realidad, viola los códigos éticos y corre el riesgo de comprometer los esfuerzos de archivo y registro oficiales.

"Todas las fotos hasta el día de hoy en los archivos de Israel son imágenes auténticas de la realidad tal como fue capturada por las lentes de las cámaras de los fotógrafos desde el establecimiento del estado", dijo Shabi Gatenio, el veterano periodista político que dio a conocer la historia en The Seventh Eye, un sitio israelí que cubre los medios locales. "Estas imágenes, si se ingresan en la base de datos, la infectarán para siempre con una realidad virtual que nunca existió".

Desde que se reveló la manipulación de imágenes, el gobierno ha tomado la medida sin precedentes de acreditar a Sara Netanyahu en sus comunicados que incluyen imágenes manipuladas. Y no está claro si el archivo oficial incluirá imágenes de ella tomadas durante la segunda mitad del año pasado, cuando Gatenio dijo que parece haber comenzado la práctica de editarlas.

El portavoz personal de la primera dama no respondió a una solicitud de comentarios.

Nitzan Chen, director de la Oficina de Prensa del Gobierno, dijo a The Associated Press que las imágenes del primer ministro nunca se manipulan y que su oficina no subiría ninguna foto retocada al archivo oficial.

El hábito personal de Photoshop entra en el ámbito político

Hace mucho tiempo que Sara Netanyahu, de 67 años, emplea software de edición de fotos en sus imágenes. Su cuenta de redes sociales está llena de imágenes en las que su rostro aparece fuertemente retocado.

Pero que esa práctica entrara en el registro público provocó sorpresa.

Gatenio dijo que lo notó por primera vez en julio pasado, cuando la pareja visitó al presidente Donald Trump en Washington, D.C., y nuevamente en septiembre, cuando Sara Netanyahu acompañó a su esposo en la pista antes de un viaje a Nueva York para la Asamblea General de la ONU.

En ese momento, la oficina del primer ministro publicó un video de la despedida junto con una foto, acreditada a Avi Ohayon, un fotógrafo oficial del gobierno.

Comparando la foto con el video sin editar, Hany Farid, un experto en forense digital de la Universidad de California, Berkeley, dijo que la imagen había sido procesada, con manipulaciones locales para suavizar la piel de la primera dama y eliminar arrugas.

Desde entonces, fotos que muestran a la primera dama reuniéndose con el vicepresidente JD Vance y su esposa, Usha, en Washington también parecen haber sido retocadas, dijo Farid.

"Ha habido algo de edición de Photoshop para —llamémoslo— 'embellecer', aclarar, suavizar el rostro", dijo Farid.

"¿Es algo nefasto? No. ¿Es un problema? Sí. Esto trata de algo más grande que 'ella editó su rostro para verse más joven'. Esto es sobre confianza. ¿Por qué debería confiar en cualquier foto oficial que salga de ese gobierno?", comentó.

Chen, el jefe de la Oficina de Prensa del Gobierno, dijo que los abogados de la oficina están tratando de determinar cómo manejar e identificar adecuadamente las fotos "procesadas por personas que no son fotógrafos de la GPO".

Dijo que el Ministerio de Justicia también está examinando los "criterios, limitaciones y posibilidades" de las imágenes editadas, aunque enfatizó que no hay nada ilegal en retocar fotos. El problema, dijo, es ser transparente cuando se realizan tales cambios.

Por ahora, su oficina ha decidido agregar el nombre de Sara Netanyahu a los comunicados de prensa que incluyen imágenes retocadas. Desde noviembre, los comunicados de prensa que muestran fotos de ella sonriendo junto a Trump y la familia del último rehén en Gaza en Washington, visitando una sinagoga en Miami y asistiendo a un funeral de un alcalde israelí han incluido esta etiqueta.

Al menos un medio, el Times of Israel, ha dicho que ya no publicará fotos oficiales del estado que parezcan haber sido manipuladas. The Associated Press no publica imágenes que parezcan haber sido retocadas o manipuladas digitalmente.

Un fenómeno más amplio

Chen dijo que el primer ministro nunca es editado: “No hay Photoshop, no hay correcciones, no hay color. Nada”.

Aunque puede que no se retoque su rostro, la cuenta oficial de Instagram del primer ministro cuenta otra historia.

La página ha publicado una gran cantidad de contenido que parece estar editado o generado por IA, incluida una foto de la pareja con Trump y la primera dama Melania Trump celebrando el año nuevo en Washington.

La foto levantó sospechas en Israel porque muestra a Sara Netanyahu vistiendo un vestido negro ausente en otras fotos del evento, donde llevaba un vestido rojo oscuro. En el cielo sobre las parejas se ven fuegos artificiales de colores brillantes y banderas estadounidenses e israelíes que Farid dijo fueron "casi con certeza" generadas por un sistema de inteligencia artificial.

Ahora está identificada con una etiqueta en Instagram que indica que puede haber sido alterada o generada usando IA. No está claro cuándo se agregó la etiqueta ni quién lo hizo.

Netanyahu no está solo. Muchas figuras mundiales, incluido Trump, utilizan con frecuencia la manipulación de imágenes generadas por IA en su comunicación pública.

Tehilla Shwartz Altshuler, quien dirige el "Programa de Democracia en la Era Digital" en el Instituto de Democracia de Israel, un grupo de expertos en Jerusalén, lo llamó "parte del manual populista" y dijo que no había "ninguna duda" de que Netanyahu estaba emulando cómo Trump usa la tecnología.

El Instagram oficial de Netanyahu ha publicado un video de Trump y Netanyahu en un bombardero B-2 que parece completamente generado por IA. Está subtitulado "en nuestra vuelta de victoria", haciendo referencia a los ataques conjuntos de Israel y Estados Unidos a Irán el año pasado.

"Esto es exactamente lo que Netanyahu y su círculo cercano han intentado hacer durante muchos años", dijo. "Presentarse a sí mismo como un superhéroe, a su esposa como una supermodelo, a su familia como una familia súper leal. Incluso cuando no era el caso, incluso a expensas del trabajo político real, el trabajo administrativo y el trabajo social".

Dijo que Israel ha alcanzado un punto crítico en el mantenimiento de registros oficiales del gobierno y las comunicaciones.

"La cuestión de archivar la verdad, archivar la historia, será uno de los dilemas de nuestro tiempo".

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.