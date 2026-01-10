EEUU lanza nuevos ataques de represalia contra el EI en Siria tras emboscada mortal

Estados Unidos lanzó otra ronda de ataques de represalia contra el Estado Islámico en Siria tras la emboscada del mes pasado en la que murieron dos soldados y un intérprete civil estadounidenses en el país.

Los ataques a gran escala, realizados por Washington junto con fuerzas aliadas, ocurrieron aproximadamente a las 12:30 de la tarde tiempo del Este de Estados Unidos, según el Comando Central estadounidense. En la ofensiva fueron alcanzados varios blancos del EI en toda Siria.

Los ataques del sábado forman parte de una operación más amplia, la respuesta del presidente Donald Trump al mortal ataque del EI en el que murieron el sargento Edgar Brian Torres Tovar, el sargento William Nathaniel Howard y Ayad Mansoor Sakat, el intérprete civil, en Palmira el mes pasado.

“Nuestro mensaje sigue siendo firme: si dañas a nuestros combatientes, te encontraremos y te mataremos en cualquier parte del mundo, sin importar cuánto intentes evadir la justicia”, advirtió el Comando Central de Estados Unidos en un comunicado.

El gobierno le puso Operación Hawkeye Strike a la respuesta a los ataques de Palmira. Torres Tovar y Howard eran miembros de la Guardia Nacional de Iowa.

Se inició el 19 de diciembre con otro ataque a gran escala que alcanzó 70 blancos en el centro de Siria, en los cuales había infraestructura y armas del EI.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.