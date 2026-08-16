Kushner se reúne con el líder de Hamás para hablar de la hoja de ruta de Gaza

El negociador de Estados Unidos y yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, sostuvo una inusual reunión el domingo con el líder de Hamás, en un nuevo esfuerzo diplomático para avanzar en el estancado alto el fuego en Gaza. Kushner se reunirá el lunes con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

Las conversaciones buscan rescatar la nueva hoja de ruta de 15 puntos, respaldada por Estados Unidos, para que Hamás se desarme en Gaza e Israel se retire del territorio palestino, devastado por la guerra.

Están en juego las vidas de unos 2 millones de personas en Gaza y la reconstrucción del abarrotado enclave, ahora controlado en gran medida por fuerzas israelíes, más de 10 meses después de que el alto el fuego pusiera fin a las principales operaciones militares. Una reunión realizada el año pasado en Egipto entre Kushner, el también enviado Steve Witkoff y líderes de Hamás ayudó a concretar el alto el fuego, cuyo avance hasta ahora se había estancado por el tema clave del desarme de Hamás.

Un funcionario regional y un funcionario de Hamás confirmaron la inusual reunión en Egipto con Khalil al-Hayya, del grupo rebelde; ambos declararon bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar con periodistas. Kushner fue uno de los tres enviados que se reunieron con al-Hayya; también estuvieron presentes funcionarios de los países mediadores Egipto, Qatar y Turquía.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu rechazó la semana pasada el plan de 15 puntos, en una inusual muestra pública de desafío contra el gobierno de Trump, el aliado más cercano de Israel.

Ahora, Kushner, el ex primer ministro británico Tony Blair y el director de la Junta de Paz creada por Estados Unidos que supervisa el alto el fuego, Nickolay Mladenov, tienen previsto reunirse con Netanyahu el lunes, según una fuente familiarizada con los planes y una fuente diplomática. Ambas declararon bajo condición de anonimato para hablar sobre una reunión a puerta cerrada.

Las potencias regionales acusan a Israel de obstaculizar los esfuerzos de paz

Antes de la reunión del lunes, varias potencias regionales, entre ellas Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, emitieron un comunicado en el que condenaron el rechazo de Israel a la hoja de ruta y afirmaron que “Israel ahora es responsable de obstaculizar los esfuerzos para llevar la paz a Gaza”. Entre los otros firmantes figuraron Jordania, Pakistán, Indonesia y los mediadores del alto el fuego.

En el comunicado, los ministros de Exteriores también instaron a la Junta de Paz y a Estados Unidos a adoptar “medidas inmediatas y concretas” para impedir que cualquiera de las partes obstaculice la implementación del plan.

La reunión de Kushner con el líder de Hamás buscaba garantizar el compromiso del grupo armado con la hoja de ruta, en particular con el desarme, antes de su encuentro con Netanyahu, según el funcionario regional.

El funcionario de Hamás manifestó que el grupo está comprometido y a la espera de que los mediadores inicien el periodo de negociación de 14 días para acordar un calendario de implementación. Ese periodo exige que todas las partes aprueben la hoja de ruta para poder comenzar.

El funcionario de Hamás también señaló que el líder del grupo exigió que Israel detenga sus ataques sobre Gaza y se retire hasta la llamada “línea amarilla”, que divide el territorio, antes de iniciar la implementación. La línea amarilla nunca se definió con precisión. Las fuerzas israelíes han avanzado más allá de ella y ahora controlan alrededor del 60% de Gaza.

Netanyahu dijo en mayo que el siguiente paso era pasar a un 70% de control, y que Israel estrecharía el cerco sobre Hamás “desde todas las direcciones”.

La Casa Blanca no hizo comentarios sobre las conversaciones

La Casa Blanca remitió las preguntas sobre las reuniones de Kushner a la Junta de Paz, que hasta el momento no ha hecho ningún comentario. El Instituto Tony Blair tampoco hizo comentarios.

Según la hoja de ruta, Hamás entregaría las armas al comité tecnocrático palestino destinado a supervisar las operaciones diarias en el territorio. El comité aún no ha entrado en Gaza. Pero Hamás ha condicionado la entrega de sus armas más pesadas a la creación de un Estado palestino, algo que el actual gobierno de Israel rechaza.

La hoja de ruta contempla que Hamás renuncie gradualmente a sus armas mientras las fuerzas israelíes detienen los ataques y comienzan a retirarse de la Franja. Pero Netanyahu sostiene que Israel no se retirará de ninguna posición en Gaza hasta que Hamás haya sido desarmado por completo.

Esa postura mantiene en suspenso otros elementos del alto el fuego, como la reconstrucción y el despliegue de fuerzas internacionales para separar a las fuerzas israelíes de las zonas controladas por el comité.

Netanyahu enfrenta unas difíciles elecciones el 27 de octubre mientras intenta mantenerse en el poder con una coalición que incluye a ministros que han adoptado una línea dura respecto a Gaza, y no está claro si dará pasos decisivos sobre el alto el fuego antes de ese momento. También se acerca el aniversario del ataque del 7 de octubre de 2023, encabezado por Hamás, contra el sur de Israel, que desencadenó la guerra.

El partido Likud de Netanyahu respondió el domingo al comunicado de las potencias regionales afirmando que “los Estados árabes quieren derrocar” a Netanyahu para que el rival centrista Gadi Eisenkot y el líder del partido de centroizquierda Yair Golan “les den todo lo que quieren. Eso no ocurrirá”.

___

Frankel informó desde Jerusalén y Anna desde Lowville, Nueva York. Collin Binkley en Washington y Sylvia Hui en Londres contribuyeron a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.