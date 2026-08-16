Bomberos combaten incendios forestales en varios países de Europa; 2 muertos en isla cerca de Atenas

Los bomberos combatían el domingo un enorme incendio forestal en el este de Bélgica que ha quemado una reserva natural, y otro en una isla griega cerca de Atenas donde dos personas murieron, mientras las condiciones calurosas y secas alimentaban incendios en distintas partes de Europa.

Cerca de 30 kilómetros cuadrados (12 millas cuadradas) ardieron en las Altas Fagnes, una gran reserva natural en el este de Bélgica, en lo que los medios describieron como uno de los peores incendios forestales en la historia reciente del país.

Unos 600 residentes de municipios cercanos de Waimes y Bütgenbach, en la provincia de Lieja, cerca de la frontera con Alemania, recibieron instrucciones de evacuar el sábado, cuando los vientos cambiaron y el humo se extendió por la zona. Las autoridades también aconsejaron a los turistas que se marcharan, y se abrió un gimnasio cercano para recibir a los evacuados.

El gobernador provincial de Lieja, Hervé Jamar, señaló en un comunicado el domingo que se ha desplegado a más de 250 efectivos de emergencia, incluidos más de 100 bomberos belgas y alemanes, además de agentes de policía y militares y personal de protección civil. También intervinieron helicópteros de extinción operados por la policía federal de Bélgica y Holanda.

Dos muertos en incendios ocurridos en una isla griega

En Grecia, dos personas murieron el domingo en un incendio forestal en la isla de Salamina, al oeste de Atenas, dijeron los bomberos griegos.

Los cuerpos fueron recuperados en el pueblo de Peristeria, donde fuertes vientos alimentaron el incendio, que se propagaba rápidamente. Se informó de un segundo incendio en la zona de Selini. Embarcaciones de extinción y de la guardia costera evacuaban a los bañistas en el área.

Unos 260 bomberos respondían a los incendios, entre ellos, 15 equipos terrestres, 10 aeronaves y ocho helicópteros.

La isla había sido clasificada el domingo en riesgo alto de incendios forestales, con vientos cercanos a fuerza de vendaval. “Estas condiciones permitieron que el incendio alcanzara rápidamente proporciones peligrosas y se propagara con rapidez en siete minutos hacia zonas residenciales cercanas”, dijo el general de brigada de bomberos Vasileios Vathrakogiannis.

Las condiciones secas alimentan incendio récord en Bélgica

Según datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales, el incendio ha superado con creces a uno ocurrido en 2011 que quemó casi 14 kilómetros cuadrados (5,4 millas cuadradas) en la misma zona y había sido el mayor registrado hasta ahora en Bélgica.

Nicolas Yernaux, portavoz del Servicio Público de Valonia, dijo que las condiciones eran mucho peores esta vez. “Lidiamos con algo mucho más profundo porque tenemos un suelo muy seco”, afirmó.

René Dahmen, ingeniero jefe del Departamento de Naturaleza y Bosques, dijo que el incendio seguía propagándose el domingo en un área a la que era difícil acceder para los equipos.

“En el flanco oriental, hay una línea de al menos un kilómetro de largo donde el fuego avanza lentamente hacia un bosque municipal”, dijo Dahmen. “Esa es la primera prioridad ahora”.

El ministro del Interior, Bernard Quintin, dijo en X que los bomberos lograron evitar que el fuego se propagara hacia el oeste y hacia la ciudad alemana de Monschau.

En Alemania, las autoridades locales advirtieron el domingo que el incendio estaba a unos 1,5 kilómetros (poco menos de una milla) de la frontera.

Algunos agricultores de Bélgica y de Alemania llenaron camiones cisterna con agua extraída de un lago cercano antes de dirigirse hacia la zona del incendio para ayudar a los bomberos.

Países europeos envían aeronaves de extinción

Bélgica activó el mecanismo de protección civil de la Unión Europea para recibir asistencia de otros países, dijo en X la comisaria de la UE Hadja Lahbib, encargada de la gestión de crisis.

“Las Altas Fagnes están ardiendo. Bélgica no lo enfrenta sola”, dijo Lahbib. Suecia envió dos aviones cisterna y se estaban desplegando tres helicópteros, dos de Países Bajos y uno de República Checa.

El incendio se produce tras semanas de un clima inusualmente caluroso y seco. La combinación de brezales y turberas en las Altas Fagnes ha complicado los esfuerzos por contener las llamas.

Bélgica sufrió otro episodio de calor intenso esta semana, con temperaturas que alcanzaron alrededor de 37 grados Celsius (98,6 grados Fahrenheit) en varias partes del país el viernes.

Incendios forestales arden en Francia y Reino Unido

En Francia, los bomberos que combatían un incendio forestal en un pinar en la región suroccidental de Landas no enfrentaron grandes rebrotes durante la noche, dijo el prefecto de Landas, Gilles Clavreul. Las autoridades estimaron el área total quemada en 17 kilómetros cuadrados (6,6 millas cuadradas), mientras que unas 650 personas habían sido evacuadas de sus hogares.

Fue el tercer gran fuego en los vastos pinares del suroeste de Francia este verano, tras otros dos a finales de julio. Un enorme incendio forestal en el vecino departamento de Gironda quemó unos 420 kilómetros cuadrados (162 millas cuadradas) y obligó a evacuar a unas 220.000 personas en su avance hacia la costa atlántica y la zona de Burdeos.

En Reino Unido, los equipos de emergencia combatían 14 incendios forestales en el sur de Gales con el apoyo de personal militar. Las autoridades advirtieron que, aunque la ola de calor está remitiendo, las condiciones de sequía significan que el riesgo de incendios forestales sigue siendo alto.

Los incendios arrasaron esta semana más de una docena de viviendas en West Midlands, en el centro de Inglaterra, mientras las autoridades registraban el día más caluroso del año el jueves, cuando las temperaturas alcanzaron 38,1 grados Celsius (100,6 grados Fahrenheit).

En Alemania, los bomberos lograron importantes avances contra un incendio forestal en el bosque de Hürtgen, lo que permitió que unos 2.000 residentes evacuados de Gey regresaran a casa el sábado. Las autoridades dijeron el domingo que no había llamas abiertas y que los equipos habían establecido un cordón despejado alrededor del área afectada para evitar que el fuego se propagara.

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Corbet informó desde París. Los periodistas de la AP Sylvia Hui en Londres, Geir Moulson en Berlín y Colleen Barry en Milán, Italia, contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.