Lula y Flávio Bolsonaro inician sus campañas presidenciales en Brasil

Los principales candidatos presidenciales de Brasil dieron inicio a sus campañas el domingo en sus bastiones políticos, de cara a lo que se espera sea una reñida elección en octubre.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva habló ante más de 10.000 simpatizantes en el estadio Vila Euclides, a las afueras de la ciudad de Sao Paulo, donde alcanzó notoriedad política hace 47 años como dirigente sindical de los metalúrgicos durante la dictadura militar del país entre 1964 y 1985.

El senador Flávio Bolsonaro, uno de los hijos del expresidente conservador Jair Bolsonaro, se reunió con miles de votantes en la playa de Copacabana, en Rio de Janeiro. Su padre, bajo arresto domiciliario tras su condena por un intento de golpe de Estado, no asistió.

El domingo fue el primer día en que los candidatos pudieron hacer campaña en Brasil.

Lula advierte contra la injerencia extranjera

El presidente de Brasil reiteró que no quiere injerencia extranjera en las elecciones del país. Sus aliados han acusado al gobierno de Estados Unidos de intentar impulsar la candidatura de Bolsonaro con medidas como aumentar los aranceles a las exportaciones brasileñas y revocar la visa del embajador de Brasil en Washington.

Al referirse a las vastas reservas brasileñas de minerales raros, Lula afirmó: “Nadie (en el exterior) va a explotar nuestros minerales. Vamos a explotarlos en beneficio del pueblo brasileño”.

Ambos candidatos buscan atraer el voto femenino

Lula, que busca su cuarto mandato no consecutivo, y Bolsonaro intentaron atraer a las votantes, que representan casi el 53% de los 158 millones de electores habilitados en Brasil, según el tribunal electoral del país.

Lula manifestó que “los hombres tienen que aprender desde la infancia que no son mejores que las mujeres. Tenemos que ser iguales”, mientras la primera dama, Rosângela da Silva, estaba a su lado y asentía. Ella fue una de las principales oradoras del acto en Sao Bernardo do Campo, donde Lula vivió gran parte de su vida.

Lula indicó que presentará su plataforma en un plazo de 10 días, con más detalles sobre sus políticas para beneficiar a las mujeres, incluidas iniciativas educativas y medidas para prevenir y castigar la violencia contra las mujeres.

Bolsonaro, con su madre y su esposa a su lado, dijo a sus seguidores que trabajaría para combatir la violencia contra las mujeres.

Bolsonaro busca diferenciarse de su padre

En su discurso, Bolsonaro prometió combatir el crimen y eliminar lo que describió como “ideología” de izquierda de las escuelas brasileñas. Cada estudiante “tiene derecho a soñar con ser Elon Musk algún día”, sostuvo.

Antes de su aparición en la playa de Copacabana, Bolsonaro, de 45 años, afirmó durante una transmisión en vivo que ha recibido 1.800 amenazas de muerte, sin aportar pruebas. El legislador señaló que llevaba un chaleco antibalas.

Su padre fue atacado por un hombre con un cuchillo mientras hacía campaña para la presidencia en 2018, y sufrió hemorragias internas y lesiones intestinales.

Jair Bolsonaro eligió a su hijo para enfrentarse a Lula como candidato del Partido Liberal. La campaña del Bolsonaro más joven ha enfrentado dificultades desde su inicio, con partidos políticos moderados manteniendo distancia.

El legislador de 45 años, que guarda un parecido físico con su padre, buscó claramente establecer su propia identidad.

“Sé que me parezco a él. Pero es difícil comparar al hijo de Pelé con Pelé”, expresó, en referencia al futbolista tricampeón del Mundial que murió en 2022.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.