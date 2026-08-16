Al menos 6 muertos tras varios días de tormentas e inundaciones récord en Indiana

Al menos seis personas murieron tras varios días de tormentas e inundaciones en Indiana, mientras las aguas alcanzaban su punto máximo en el río White de Indianápolis y se esperaba que las lluvias amainaran el domingo en la región de la capital estatal y en otras partes del estado.

Entre quienes murieron desde que comenzaron las tormentas el 11 de agosto había un niño de 4 años, dos hombres y tres mujeres, informó Liz Woods, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional del estado.

Autoridades del condado de Jennings, en el extremo sur del estado, indicaron que el menor falleció el martes cuando un árbol se desplomó sobre su dormitorio debido a los fuertes vientos.

“Obviamente, esto es inesperado”, declaró a la filial local de ABC el subjefe adjunto del condado de Jennings, Cody Low. “No hay nada que podamos decir que vaya a mejorarlo. Vamos a salir adelante como comunidad”.

Entre las otras víctimas está un joven de 19 años cuyo cuerpo fue recuperado el sábado. Autoridades del condado de Delaware, ubicado al este de Indianápolis, señalaron que Matthew Morey había saltado con amigos desde un puente hacia las aguas embravecidas del río Mississinewa tres días antes.

Familiares y amigos se reunieron a principios de la semana en el puente para recordar al recién graduado de secundaria, que iba a estudiar en la Universidad Purdue, y para advertir sobre los peligros de los ríos crecidos.

Autoridades del condado de Delaware también informaron el sábado que recuperaron el cuerpo de Stephanie Sallee y el de su perro en un campo de maíz, no lejos de su automóvil. Creen que la mujer, de 58 años, conducía por una carretera inundada cuando el vehículo fue arrastrado. En un comunicado compartido con medios locales, su familia la recordó como una persona compasiva y cariñosa que adoraba a sus nietos y a otros familiares jóvenes.

En Indianápolis, la crecida del río White alcanzó su punto máximo en las primeras horas del domingo, y se esperaba que los altos niveles de agua se mantuvieran durante unas horas antes de empezar a bajar, según el Departamento de Obras Públicas de la ciudad.

La agencia indicó que reabriría las compuertas contra inundaciones de la ciudad el domingo y que los refugios de emergencia seguían abiertos después de que se evacuaran cientos de viviendas a lo largo del río y sus canales. Los equipos de primera respuesta utilizaron botes para rescatar a personas atrapadas por el rápido crecimiento de las aguas.

Las labores de recuperación, por su parte, comenzaron en serio a medida que las zonas del norte del estado empezaban a secarse.

“Debo admitir que es una buena mañana”, dijo Christine Altman, presidenta de la junta de comisionados del condado de Hamilton, durante una sesión informativa el domingo. “No hay lluvia y el agua ha comenzado a bajar”.

Añadió que el condado, ubicado justo al norte de Indianápolis, se libró sin pérdidas de vidas, aunque las autoridades evaluaban si un puente con daños importantes por la inundación podía repararse o si era necesario reemplazarlo por completo.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que, a lo largo del día, aún eran posibles lluvias intensas e inundaciones repentinas en distintas partes de la zona central del estado.

El servicio meteorológico instó a los residentes a revisar los pronósticos de ríos y del tiempo y a “mantenerse fuera de aguas peligrosas y de corriente rápida”, ya que las fuertes lluvias han provocado grandes inundaciones a lo largo de la mayoría de los ríos y arroyos del centro de Indiana. Carreteras y puentes en todo el estado también han sufrido daños graves o han sido arrasados por completo por las potentes corrientes.

Casi 130.000 clientes de servicios públicos en todo el estado seguían sin electricidad hacia el mediodía del domingo, por debajo de un máximo de alrededor de 300.000, según Woods y el rastreador en línea PowerOutage.us.

Las fuertes lluvias han azotado Indiana durante la última semana, lo que provocó que los ríos alcanzaran su nivel máximo y establecieran nuevos récords.

El río White alcanzó un nivel de más de 7,32 metros (24 pies) en las comunidades de Anderson y Noblesville, superando récords establecidos en 1913.

El alcalde de Indianápolis, Joe Hogsett, afirmó que la inundación fue la peor que la capital estatal ha visto en más de 30 años.

La oficina del gobernador Mike Braun indicó que, en otras partes del estado, se han realizado más de 350 evacuaciones y decenas de rescates y verificaciones de bienestar, incluso en una comunidad de casas móviles para personas mayores al norte de Indianápolis.

El presidente Donald Trump aprobó el sábado la solicitud de Braun de asistencia federal por desastre para colaborar en la respuesta a las inundaciones y las labores de recuperación.

Las lluvias torrenciales y las inundaciones destructivas estuvieron entre los efectos de las tormentas severas que han causado estragos en la región centro-norte y más allá en los últimos días.

Tornados, lluvias intensas e inundaciones repentinas provocaron daños graves en comunidades desde Illinois hasta el oeste de Pensilvania.

___

Marcelo informó desde Nueva York.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.