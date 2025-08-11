Se revela la causa de muerte de Brandon Blackstock, exmarido de Kelly Clarkson

Se dio a conocer la causa de muerte de Brandon Blackstock, el exmarido de la cantante Kelly Clarkson.

Blackstock —quien tenía dos hijos en común con Clarkson— falleció el jueves a los 48 años, tres años después de que le diagnosticaran cáncer.

El forense del condado de Silver Bow, Dan Hollis, confirmó a People el lunes que la causa de muerte fue melanoma, un tipo de cáncer de piel. El fallecimiento se catalogó como una muerte natural.

“Brandon Blackstock falleció en paz en su casa de Butte, Montana, el 7 de agosto, bajo cuidados paliativos y rodeado de su familia”, declaró Dan Hollis, forense del condado de Silver Bow.

Según Mayo Clinic, los primeros signos de melanoma son cambios en un lunar existente en la piel o “el desarrollo de un nuevo crecimiento pigmentado o de aspecto inusual en la piel”. Los síntomas del melanoma “se desarrollan con mayor frecuencia en zonas que han estado expuestas al sol”, como brazos, espalda, rostro y piernas.

Brandon Blackstock falleció el 7 de agosto a los 48 años. Ahora se conoce la causa de muerte del exmarido de la cantante Kelly Clarkson. ( Getty )

Un representante de Blackstock confirmó su muerte en una declaración a People la semana pasada.

“Con gran tristeza compartimos la noticia de que Brandon Blackstock ha fallecido”, reza el comunicado. “Brandon luchó con valentía contra el cáncer durante más de tres años. Falleció en paz y rodeado de su familia. Agradecemos sus pensamientos y oraciones y pedimos a todos que respeten la privacidad de la familia en este momento tan difícil”.

Blackstock era representante de artistas y exhijastro de la estrella del country Reba McEntire. Estuvo casado con Clarkson entre 2013 y 2022, con quien tuvo dos hijos: River, de 11 años, y Remington, de 9 años.

Clarkson no se ha pronunciado públicamente sobre la muerte de su exesposo.

La noticia de la muerte de Blackstock también se produjo horas después de que Clarkson pospusiera el resto de las fechas de agosto de su residencia en Las Vegas.

“Desafortunadamente, tengo que posponer el resto de las fechas de la Studio Session de agosto en Las Vegas”, escribió la cantante en una publicación de Instagram. “Aunque habitualmente mantengo mi vida personal en privado, el padre de mis hijos ha estado enfermo este último año, y en este momento necesito estar totalmente presente para ellos”.

“Pido sinceras disculpas a todos los que compraron entradas para los shows y aprecio mucho su amabilidad y comprensión”.

Blackstock estuvo casado con Clarkson entre 2013 y 2022, y tuvieron dos hijos: River (11) y Remington (9) ( Getty )

Blackstock y Clarkson finalizaron su divorcio en 2022. La cantante acordó otorgar un pago único de 1,3 millones de dólares a su exmarido, junto con una manutención infantil mensual por el valor de USD 45.601.

La ganadora de American Idol se sinceró sobre el fin de la relación en 2020, tras casi siete años de matrimonio. En una aparición en el pódcast We Can Do Hard Things with Glennon Doyle en 2023, explicó cómo terminó convenciéndose a sí misma para seguir con Blackstock durante tanto tiempo.

“Pensaba: ‘Puedo hacerlo. Puedo manejarlo’”, confesó. “Mi ego decía: ‘Puedo controlar mis acciones, puedo controlar mis reacciones, puedo hacerlo, puedo llegar a esta persona y puedo sobrellevarlo’. Una parte de tu ego termina interponiéndose en el camino”.

El mes pasado, Clarkson tuvo que posponer su espectáculo inaugural en el Coliseo del Caesar’s Palace horas antes de salir al escenario por motivos de salud.

“Hemos estado trabajando 24/7 para hacer de Studio Sessions la experiencia más íntima y extraordinaria con y para mis increíbles fans”, expresó entonces en Instagram. “Estoy más que agradecida de que siempre estén ahí para mí y me destroza tener que posponer el espectáculo inaugural de esta noche y el de mañana en el Caesar’s”.

Traducción de Martina Telo