El Ejército de Estados Unidos planea invocar disposiciones de emergencia con el fin de evadir una orden judicial, la cual había suspendido los planes de detonar varias toneladas de sustancias químicas para fabricar bombas en Iowa, diciendo que las continuas demoras harán que sea más peligroso a medida que el clima comience a enfriarse.

“Para proteger a su personal y a las comunidades circundantes, el Ejército necesita actuar con rapidez”, manifestaron abogados del gobierno ante el Tribunal de Apelaciones del 8º Circuito en una presentación interpuesta el sábado en la noche. “La protección de la salud humana y del medio ambiente exige actuar ahora, no demorar”.

El Ejército planea detonar las sustancias químicas para el martes.

Grupos ambientalistas criticaron la medida del gobierno, diciendo que se trata de una maniobra para eludir una orden judicial y evadir las exigencias públicas de seguridad y transparencia.

El tribunal de apelaciones concedió el jueves una solicitud de ambientalistas para suspender un permiso, el cual despejaba el camino para llevar a cabo la detonación en Middletown, una pequeña comunidad a unos 257 kilómetros (160 millas) al sureste de Des Moines. En un principio estaba prevista para el viernes, pero posteriormente el Ejército anunció que trasladaría la operación al lunes tras una oleada de preocupación pública por posibles efectos en la salud y el medio ambiente.

Los ambientalistas han pedido una revisión del permiso de emergencia, el cual fue aprobado previamente este mes por la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés).

En un comunicado el domingo, el Iowa Environmental Council —una coalición de grupos ambientalistas—, el Sierra Club y Earthjustice, dos organismos que también luchan por la conservación de la naturaleza, pusieron en duda las afirmaciones de que todas las alternativas fueron debidamente consideradas.

“El fin de semana, el Ejército pareció estar más preocupado por encontrar una manera de esquivar el proceso judicial que por atender las exigencias del público de que haya mayor transparencia, se dé aviso a las comunidades afectadas y haya una protección mucho más sólida de las personas, la propiedad y el medio ambiente frente a daños graves”, expresó Thien Chau, abogado de Earthjustice.

Abogados del gobierno señalaron que el Ejército no necesita un permiso para tomar medidas de emergencia ante una amenaza inmediata derivada de material explosivo.

Indicaron que las normas de una ley federal que regula los desechos peligrosos no se aplican en situaciones en las que exista una amenaza inmediata para la salud, la seguridad o el medio ambiente, según lo determine un especialista en respuesta de emergencia por explosivos o municiones.

Funcionarios sostienen que las sustancias químicas son inestables y que el riesgo de que ocurra una explosión no controlada está aumentando, en particular a medida que bajan las temperaturas. Dijeron que existe el riesgo de que los químicos estallen, ya que se prevé que las temperaturas desciendan más de 1 grado Celsius bajo cero (30 grados Fahrenheit) en los próximos días.

En marzo, personal de la Planta de Municiones del Ejército de Iowa encontró varias decenas de barriles de azida de plomo degradada, que se utiliza en la producción de municiones. La cristalización del material creó una situación inestable y peligrosa, ante lo cual el Ejército reunió a expertos en química de municiones, ingeniería y seguridad ambiental para elaborar un plan.

Según documentos de la EPA, se tomaron en cuenta diversas alternativas, incluida la de neutralizar y descomponer el contenido de los tambores con otras sustancias químicas. Pero los funcionarios dijeron que manipular los tambores aumentaría la probabilidad de que ocurra una detonación accidental y mortal.

Los grupos ambientalistas discreparon, alegando en su petición que otras alternativas no fueron consideradas debidamente. También criticaron a los funcionarios por no compartir más información con el público.

El Ejército había compartido detalles durante una reunión pública en Middletown en octubre, pero un aviso público de hace una semana fue la primera vez que otras comunidades —algunas a una distancia de hasta 160 kilómetros (100 millas)— se enteraron del posible impacto. En Middletown viven casi 400 personas, pero miles más en las zonas circundantes podrían verse afectadas por el material detonado, el cual podría dispersarse en el aire y depositarse en el suelo.

Se prevé que las vibraciones de las dos explosiones previstas sean rápidas, pero podrían romper ventanas antiguas. Eso llevó a los funcionarios a recomendar que algunos residentes de Middletown evacuaran el área.

Se les indicó a los habitantes de Iowa en la región que permanecieran dentro de sus casas, mantuvieran cerradas las ventanas y las puertas, llevaran a las mascotas y al ganado al interior, y posteriormente limpiaran los autos, los alféizares de las ventanas y las superficies exteriores.

“La detonación generará una columna en el aire con algunas partículas que contienen plomo, las cuales se dispersarán por el aire y se depositarán en el suelo”, señala el aviso. “El plomo es tóxico para los seres humanos y los animales”.

——-

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.