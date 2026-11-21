Paolo Bulgari, el nieto de un platero griego que ayudó a transformar el negocio de joyería de su familia en una marca mundial de lujo sinónimo del glamour y el diseño italianos, ha muerto. Tenía 89 años.

Su familia anunció su muerte el sábado. Lo describió como “el mayor joyero de nuestro tiempo” y elogió su humanidad y su talento empresarial.

Bulgari presidió durante décadas una marca celebrada por supermodelos, estrellas de Hollywood y coleccionistas por sus diseños audaces y su distintivo uso del color.

Nacido en Roma en 1937, era nieto de Sotirios Voulgaris, quien fundó el negocio de joyería tras dejar Grecia. Voulgaris, originario de Paramythia --un pueblo de montaña en la región de Epiro, en el noroeste de Grecia, conocido por su joyería de plata--, huyó del dominio otomano y se estableció en Nápoles antes de abrir una tienda en Roma, adaptando tanto su oficio como el apellido familiar a su nuevo hogar.

Paolo Bulgari se incorporó al negocio familiar poco después de dejar la escuela. Trabajando junto a su padre, Giorgio, al principio se centró en las piedras preciosas, desarrollando una pericia en gemas que orientaría su labor como diseñador y empresario a lo largo de su carrera.

Al apartarse de la estética delicada asociada con las casas joyeras parisinas, la familia Bulgari adoptó gemas llamativas, oro amarillo intenso, proporciones generosas y combinaciones de color inesperadas. Al inspirarse en la antigua Roma y en el patrimonio artístico de Italia, ese estilo distintivo ayudó a diferenciar a la marca a nivel internacional.

Junto con su hermano Nicola y su sobrino Francesco Trapani, Bulgari encabezó la expansión de la empresa hacia los principales mercados del lujo, abriendo tiendas en Nueva York, París, Ginebra y Montecarlo. El negocio se diversificó más allá de la joyería hacia relojes, perfumes, artículos de cuero y, con el tiempo, hoteles.

Bulgari, al frente del grupo desde mediados de la década de 1980, guio a la compañía a través de un periodo de importante crecimiento internacional. Sus joyas fueron un elemento habitual en celebridades que iban desde Elizabeth Taylor hasta Zendaya. Alto y de cabello canoso, en ocasiones aparecía junto a las estrellas luciendo sus creaciones, manteniendo una presencia característicamente reservada.

En 2011, la familia vendió una participación mayoritaria de la empresa al conglomerado francés de lujo LVMH en un acuerdo valorado en más de 5.000 millones de dólares, poniendo fin a décadas de control directo de la familia.

Pese a su asociación con el glamoroso mundo del lujo internacional, Bulgari se refería con frecuencia a los humildes inicios de su familia. En 2019, él y su esposa establecieron la Fundación Paolo Bulgari para apoyar a jóvenes mediante escolarización y capacitación laboral en barrios desfavorecidos en las afueras de Roma.

“Muchas personas no lo saben”, escribió en la introducción de la fundación, “pero en el origen de mi apellido hay una historia de migración”.

Su funeral se celebrará el lunes en la Basílica de Santa Croce, en Roma. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.