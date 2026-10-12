Kelly Clarkson se enfurece por el trato recibido en una tienda de lujo: “Perdiste una venta importantísima”

Kelly Clarkson le dijo a una juguetería de lujo en Brooklyn que cometió, en palabras del personaje de Julia Roberts en Mujer bonita, un “gran error”.

La cantante de 44 años y expresentadora de programas de entrevistas recurrió a las redes sociales para denunciar que fue maltratada por el personal de Art of Play.

Comparó la experiencia con la famosa escena de la película de 1990 en la que el personaje de Roberts es menospreciado mientras compra en Rodeo Drive en Beverly Hills.

Clarkson escribió en X : “Conduje hasta Brooklyn para ver esta tienda que me pareció genial y tenía algunas cosas en mente para comprar, y literalmente me miraron como si no pudiera pagarlo y me dijeron que podían encontrar algo similar para mí”.

Continuó: “Vaya, hombre. Eres un idiota y perdiste una venta importantísima. Pero si les gusta que los traten como al personaje de Julia Roberts en Mujer bonita, deberían ir a ver Art of Play en Brooklyn. ¡Vayan!”, concluyó su mensaje con un emoji de pulgar hacia abajo.

Kelly Clarkson afirma que el personal de la tienda de Nueva York la miró como si no tuviera dinero suficiente ( Late Night con Seth Meyers )

La tienda respondió a la afirmación de Clarkson con un comunicado en Instagram.

A principios de este mes, Clarkson sorprendió a sus fans al revelar que está “obsesionada” con el uso de la IA y que apoya su uso con fines creativos.

Sin embargo, añadió que no está dispuesta a permitir que canciones creadas con inteligencia artificial aparezcan en las listas de éxitos musicales.

En declaraciones al pódcast Las Culturistas con Bowen Yang y Matt Rogers, Clarkson dijo: “Es un tema controvertido, pero no me importa; me encanta la IA. Hay cosas increíbles en la IA que me fascinan. También me interesa mucho desde el punto de vista artístico”.

Continuó explicando su argumento de que debería haber listas de éxitos musicales separadas para la música generada por inteligencia artificial.

“Pero cuando veo a artistas de IA compitiendo en una lista con humanos, tengo un problema. Creo que debería haber una lista aparte. Creo que es bienvenida la IA; es realmente genial y creativo lo que vamos a crear con la IA en el ámbito musical: personas que tal vez no podían hacer ciertas cosas ahora podrán hacerlo”, dijo.

Añadió que considera que la IA es un "campo divertido en el que trabajar", pero no cree que los robots deban competir con los humanos en la industria musical.

“Me parece bien. Es algo muy interesante y lo que vamos a hacer con ello va a ser divertido, pero no creo que deban competir”, dijo.

Traducción de Olivia Gorsin