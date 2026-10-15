Israel veta la entrada de bienes comerciales a Gaza, un gran golpe para un territorio hambriento

Israel afirmó que los bienes comerciales ya no entrarán en la Franja de Gaza, lo que corta una fuente clave de suministro de alimentos y refugio para el territorio devastado por la guerra, mientras palestinos hambrientos enfrentan la llegada del invierno.

COGAT, el organismo militar israelí que supervisa los asuntos humanitarios en Gaza, anunció la suspensión de los productos comerciales en un comunicado el miércoles. No estaba claro quién tomó la decisión. COGAT dijo que transmitía una declaración de comerciantes de Gaza, una afirmación que los palestinos refutaron.

La medida reducirá de inmediato los suministros de Gaza, porque el territorio aislado depende por completo de los productos que Israel permite ingresar a través de los cruces fronterizos. La suspensión también avivó temores sobre la asequibilidad, y trabajadores humanitarios señalaron que se necesita una combinación de ayuda y un mercado comercial sólido para mantener los precios bajo control.

“El sector humanitario por sí solo no puede satisfacer las necesidades de toda la población. Los mercados tienen que funcionar”, afirmó Shaina Low, portavoz del Consejo Noruego para los Refugiados, un grupo de ayuda.

La principal autoridad mundial en inseguridad alimentaria informó a principios de este año que las condiciones en Gaza habían mejorado desde que se declaró la hambruna en el territorio en agosto de 2025, pero seguían en niveles de crisis. La mayoría de las familias en el enclave golpeado por la guerra no estaba recibiendo ni de lejos lo suficiente para comer, señaló el informe, que añadió que “incluso pequeñas interrupciones del acceso humanitario podrían revertir rápidamente los avances recientes”.

Al anunciar la medida, COGAT sostuvo que estaba comunicando una decisión tomada por comerciantes locales en Gaza, quienes se habían cansado de que Hamás gravara sus camiones y los amenazara. Israel ha acusado durante mucho tiempo al grupo miliciano de imponer tarifas a las importaciones para financiar sus operaciones.

Pero el jefe del sindicato de camioneros privados de Gaza, Nahed Sheheiber, lo puso en duda y afirmó que Israel había tomado la decisión.

“Los comerciantes no son quienes detuvieron los envíos", declaró Sheheiber. "El coordinador israelí afirma que los comerciantes de Gaza son responsables, pero la verdad es que los israelíes son quienes impusieron las restricciones”.

Tras el anuncio de COGAT, el sindicato de Sheheiber se reunió con el Ministerio de Economía de Gaza para expresar su preocupación y señalar que Israel estaba citando las tarifas impuestas por el ministerio como pretexto para cortar los bienes comerciales.

El ministerio había estado pidiendo a los comerciantes que pagaran 10.000 shékels (unos 3.226 dólares) por cada camión que entrara en Gaza, dijo Sheheiber. En la reunión, el subsecretario del ministerio, Khaled Al-Raqab, le dijo al sindicato que la cantidad no era un impuesto, sino una donación solicitada por el ministerio para ayudar a pagar a los empleados públicos en la franja.

No estaba claro, a partir del anuncio de COGAT, si se permitiría a las agencias de ayuda aumentar los envíos hacia Gaza para compensar la pérdida de bienes comerciales.

La agencia afirmó que la población de Gaza —de aproximadamente 2 millones de personas— requería cerca de 250 camiones de bienes cada día. Eso está muy por debajo del mínimo de 600 camiones diarios estipulado por un alto el fuego negociado por Estados Unidos hace un año.

La guerra comenzó cuando milicianos encabezados por Hamás mataron a unas 1.200 personas el 7 de octubre de 2023 y tomaron 251 rehenes. Israel respondió con un bombardeo masivo y una invasión terrestre que ha matado a más de 74.000 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza.

Esa cifra incluye a más de 1.400 palestinos muertos desde que entró en vigor el alto el fuego, según el ministerio. Ataques esporádicos han matado a cinco soldados israelíes en Gaza en el mismo periodo.

El ministerio, que forma parte del gobierno dirigido por Hamás, mantiene registros detallados y es considerado generalmente fiable por agencias de la ONU y expertos independientes. No distingue entre civiles y milicianos en su conteo, pero afirma que las mujeres y los niños constituyen alrededor de la mitad de los muertos.

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Mroue informó desde Beirut.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.