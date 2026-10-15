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Trudy se fortalece a huracán mientras se acerca a la costa de México; se espera una gran tormenta

TORMENTAS-PACÍFICO
TORMENTAS-PACÍFICO (NOAA)

Trudy se intensificó hasta convertirse en un huracán de categoría 1 mientras se acercaba a la costa mexicana del Pacífico informaron las autoridades el jueves.

Trudy se ubicaba unos 480 kilómetros (300 millas) al suroeste de Acapulco, México, con vientos máximos sostenidos de 120 km/h (75 mph), según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos en Miami.

El huracán se desplazaba hacia el noroeste a 15 km/h (9 mph) y se esperaba que se aproximara a la costa del suroeste y del centro-oeste de México este fin de semana, indicó el centro.

Trudy iba camino de convertirse en un huracán de categoría 3 o más para el viernes, y llevaría precipitaciones de 101 a 203 milímetros (de 4 a 8 pulgadas) durante el fin de semana a los estados de Colima y Jalisco, señaló el centro.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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