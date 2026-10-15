Hezbollah reconoce propiedad de explosivos confiscados y niega planes de asesinato

Un responsable de Hezbollah reconoció el jueves que un camión lleno de explosivos incautado por las autoridades libanesas la semana pasada pertenecía al grupo político-paramilitar y afirmó que los explosivos estaban destinados a usarse contra fuerzas israelíes en el sur de Líbano.

El camión, que fue detenido en un puesto de control en la autopista principal que conecta Beirut con el valle oriental de la Bekaa, transportaba 780 kilogramos (1.720 libras) de explosivos, incluidos 250 kilogramos (550 libras) de TNT y 250 kilogramos (550 libras) de explosivos plásticos C-4, según autoridades judiciales.

Dos hombres fueron arrestados cuando se interceptó el camión, y las autoridades libanesas abrieron una investigación. Indicaron que los organismos de seguridad irán tras otras personas implicadas en el envío.

La noticia de su intercepción generó un acalorado debate público, y muchos acusaron a Hezbollah de planear llevar a cabo asesinatos de opositores internos en un momento en que el grupo enfrenta una presión creciente para desarmarse.

El primer ministro, Nawaf Salam, señaló que los explosivos C-4 se habían utilizado en varios “infames asesinatos políticos en la historia moderna de Líbano”.

Hassan Fadlallah, miembro del bloque parlamentario de Hezbollah, reconoció en un comunicado el jueves que el camión transportaba material para el grupo. Afirmó que los explosivos estaban “destinados exclusivamente a usarse contra la ocupación israelí” en el sur del país y calificó de “infundadas” las acusaciones de que formaban parte de un plan de asesinatos.

“El hecho de que las armas (de Hezbollah) incluyan artefactos explosivos es bien conocido, un tema que el enemigo ha abordado con frecuencia y cuyo impacto teme profundamente”, indicó el comunicado. Fue el primer comentario del grupo sobre los explosivos incautados.

Fadlallah dijo que Hezbollah había solicitado a las autoridades libanesas que les entregaran el cargamento y dejaran en libertad a los dos detenidos.

El incidente ha puesto de relieve las crecientes tensiones entre Hezbollah y el gobierno libanés.

Durante años, Hezbollah movió armas libremente en partes de Líbano. La situación cambió en marzo, cuando el gobierno declaró “ilegales” todas las actividades insurgentes del grupo respaldado por Irán.

Esa decisión se produjo horas después de que Hezbollah disparara cohetes hacia el norte de Israel, lo que desencadenó una guerra que ha matado a casi 4.000 personas en Líbano y ha llevado a las fuerzas israelíes a ocupar una amplia franja del sur del país. El ataque del grupo se produjo dos días después de que Israel y Estados Unidos lanzaran una guerra contra Irán.

Hezbollah se ha negado a reconocer la decisión del gobierno que proscribe su ala militar, y el comunicado de Fadlallah la describió como “nula y sin efecto”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.