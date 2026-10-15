Florida gana fallo clave que le permite aplicar restricciones de redes sociales a menores de edad

El estado de Florida obtuvo el miércoles un importante fallo judicial que le permite prohibir que menores de edad tengan cuentas de redes sociales y otras restricciones.

La ley era una de las más restrictivas del país en cuanto al uso de redes sociales por parte de menores de edad cuando fue promulgada por el gobernador Ron DeSantis en 2024.

La ley implica a la Primera Enmienda, señaló un tribunal de apelaciones, pero “probablemente lo hace de una manera neutral respecto del contenido”.

Probablemente superaría cualquier impugnación legal “porque no restringe sustancialmente más expresión de la necesaria para promover el importante interés de proteger a los menores de la adicción a las redes sociales”, indicó un panel de la Corte Federal de Apelaciones del 11.º Circuito, en su decisión 3-0.

La ley prohíbe las cuentas de redes sociales en los niños de Florida menores de 14 años y exige el consentimiento de los padres para el uso entre los jóvenes de 14 o 15 años.

Computer & Communications Industry Association y NetChoice, dos asociaciones comerciales del sector, presentaron una demanda contra el estado bajo el argumento de que la ley violaba los derechos de libertad de expresión de proveedores y usuarios de redes sociales. Un juez determinó en 2025 que la ley probablemente era inconstitucional y concedió una orden judicial.

Dicha orden quedó suspendida mientras el tribunal de apelaciones examinaba el caso. La demanda regresará ahora al tribunal federal en Tallahassee.

El tribunal de apelaciones señaló que la ley abarca a plataformas de redes sociales “que se ha determinado que inducen un uso intensivo entre los niños, y se aplica únicamente a plataformas que utilizan tanto algoritmos como una de varias funciones adictivas”.

La oficina del fiscal general de Florida no respondió de momento a un correo electrónico en busca de comentarios. NetChoice se mostró decepcionado con el fallo.

“En este momento estamos evaluando todas nuestras opciones mientras continuamos con la lucha para garantizar que se protejan los derechos de los floridanos a la libre expresión en línea, y que los padres sigan al mando cuando se trata de tomar decisiones para sus familias”, declaró Paul Taske, abogado de NetChoice.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.