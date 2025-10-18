Protestas contra Trump generan ambiente festivo; republicanos las llaman actos de odio a EEUU

La gente se reunió el sábado en la capital de la nación y en comunidades de todo Estados Unidos para asistir a las manifestaciones “No Kings” (“Sin reyes”) en protesta por la dirección del país bajo el régimen del presidente Donald Trump, en lo que el gobernante Partido Republicano califica como manifestaciones de “odio a Estados Unidos”.

Las personas se manifestaron con carteles como “Nada es más patriótico que protestar” o “Resiste al fascismo”, y en muchos lugares parecía más una fiesta callejera. Había bandas de música, un enorme cartel que la gente podía firmar, con la frase “Nosotros, el pueblo”, que es el preámbulo de la Constitución de Estados Unidos, y manifestantes con disfraces de rana, que han surgido como un símbolo de resistencia en Portland, Oregón.

Esta es la tercera movilización masiva desde el regreso de Trump a la Casa Blanca y se produce en el contexto de un cierre del gobierno que no solo ha suspendido programas y servicios federales, sino que pone a prueba el equilibrio de poder central mientras un agresivo poder ejecutivo confronta al Congreso y a los tribunales de maneras que, según los organizadores, son un retroceso hacia el autoritarismo en Estados Unidos.

Los manifestantes llenaron lugares como Times Square en la ciudad de Nueva York, el histórico Boston Commons, Grant Park en Chicago, Washington, D.C., y cientos de espacios públicos más pequeños.

Muchos manifestantes se sentían especialmente enfadados por los ataques a sus motivos. En Washington, Brian Reymann dijo que ser llamado terrorista toda la semana por los republicanos era “patético”.

“Esto es Estados Unidos. No estoy de acuerdo con su política, pero no creo que no amen a este país. Creo que están equivocados. Pienso que tienen hambre de poder”, expresó Reymann, llevando una gran bandera estadounidense.

Trump mismo pasará el fin de semana en su casa de Mar-a-Lago en Florida.

“Dicen que se refieren a mí como un rey. No soy un rey”, dijo Trump en una entrevista con Fox News que se emitió la mañana del viernes, antes de partir hacia un evento de recaudación de fondos de 1 millón de dólares por plato de MAGA Inc., que se llevó a cabo en su club. Se espera que, el sábado, se realicen protestas cerca del lugar.

Organizadores esperan construir un movimiento de oposición

Se prevén más de 2.600 manifestaciones para el sábado en ciudades grandes y pequeñas, organizadas por cientos de socios en coalición.

“Grandes manifestaciones como esta dan confianza a las personas que han estado al margen, pero están listas para hablar”, comentó el senador demócrata Chris Murphy en entrevista con The Associated Press.

Aunque las protestas realizadas a principios de este año contra los recortes de Elon Musk en la primavera y el desfile militar de Trump en junio, atrajeron multitudes, los organizadores dicen que esta ha unido a la oposición. Demócratas destacados como el líder del Senado Chuck Schumer y el senador independiente Bernie Sanders se unen en lo que los organizadores ven como un antídoto a las acciones de Trump, desde la represión de la administración a la libertad de expresión hasta sus redadas de inmigración de estilo militar.

“No hay mayor amenaza para un régimen autoritario que el poder del pueblo patriótico”, dijo Ezra Levin, cofundador de Indivisible, uno de los organizadores clave. En abril, la marcha nacional contra Trump y Elon Musk tuvo 1.300 ubicaciones registradas. En junio, para el primer día de “No Kings”, hubo 2.100 ubicaciones registradas.

Antes del mediodía, varios miles de personas se habían reunido en Times Square, coreando “Trump debe irse ahora”, y ondeando carteles, algunos de ellos con palabrotas, con eslóganes insultantes para el presidente y condenando su imposición de medidas contra la inmigración. Algunas personas llevaban banderas estadounidenses.

El médico familiar retirado Terence McCormally se dirigía al Cementerio Nacional de Arlington para unirse a otras personas que cruzaban el Puente Memorial que entra a Washington directamente frente al Monumento a Lincoln. Dijo que el reciente despliegue de la Guardia Nacional lo hizo ser más cauteloso con la policía que en el pasado.

“Realmente no me gustan los ladrones y estafadores y fanáticos religiosos que tratan de usar el país” para su beneficio personal, dijo McCormally, “al tiempo que matan y lastiman a millones de personas con bombas”.

Republicanos denuncian manifestaciones de “odio a Estados Unidos”

Los republicanos han tratado de mostrar a los manifestantes del sábado como personas muy alejadas de la corriente principal y como una de las razones principales para el cierre del gobierno, que ahora lleva 18 días.

Desde la Casa Blanca hasta el Capitolio, los líderes del Partido Republicano criticaron a los manifestantes llamándolos “comunistas” y “marxistas”. Dicen que los líderes demócratas, incluido Schumer, están subordinados al ala más izquierdista y dispuestos a mantener cerrado el gobierno para apaciguar a esas fuerzas liberales.

“Los animo a ver lo que llamamos la manifestación de odio a Estados Unidos, que ocurrirá el sábado”, dijo el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson.

“Veamos quién se presenta para eso”, dijo Johnson, enumerando grupos que incluyen “tipos antifa”, personas que “odian el capitalismo” y “marxistas en plena exhibición”.

Muchos manifestantes respondieron a tales hipérboles con actitudes jocosas, en parte porque dicen que Trump se apoya mucho en la teatralidad, como al afirmar que las ciudades a las que envía tropas son zonas de guerra, dijo Glen Kalbaugh, un manifestante de Washington.

“Mucho de lo que hemos visto de esta administración ha sido tan poco serio y tonto que tenemos que responder con la misma energía”, dijo Kalbaugh, quien llevaba un sombrero de mago y sostenía un cartel con una rana.

Los demócratas intentan recuperar su posición

Los demócratas se han negado a votar sobre la legislación que reabriría el gobierno, al tiempo que exigen financiamiento para la atención médica. Los republicanos dicen que están dispuestos a discutir el tema más tarde, solo después de que el gobierno reabra.

Pero para muchos demócratas, el cierre del gobierno es también una forma de enfrentarse a Trump y tratar de devolver la presidencia a su lugar en el sistema de Estados Unidos como una rama de gobierno igual a las demás. También es una forma de trazar una línea moral, dijo Murphy, el senador de Connecticut.

“Trump realmente piensa que es un rey”, dijo Murphy en la manifestación de Washington, “y piensa que puede actuar de manera más corrupta cuando el gobierno está cerrado. Pero no puede hacerlo”.

La situación es un posible cambio de rumbo con respecto a hace solo seis meses, cuando los demócratas y sus aliados estaban divididos y desalentados. Schumer en particular fue criticado por su partido por permitir que un proyecto de ley de financiamiento del gobierno anterior pasara por el Senado sin usarlo para desafiar a Trump.

“Lo que vemos de los demócratas es algo de valentía”, dijo Levin, uno de los organizadores de la marcha. “Lo peor que los demócratas podrían hacer ahora es rendirse”.

Los periodistas de The Associated Press Lisa Mascaro, Kevin Freking y Chris Megerian en Washington, Jeffrey Collins en Columbia, Carolina del Sur, y Safiya Riddle en Montgomery, Alabama, contribuyeron a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.