Manifestantes de la Generación Z en Marruecos exigen rendición de cuentas y reforma educativa

Decididos a impedir que la próxima ola de fanfarria que rodea a la Copa Africana de Naciones eclipse sus demandas, manifestantes en Marruecos instaron a boicotear los partidos de fútbol en los nuevos estadios del país. El sábado, reiteraron sus demandas anteriores y pidieron la liberación de los manifestantes arrestados durante las protestas del grupo Gen Z 212.

Después de una pausa de ocho días, cientos de jóvenes manifestantes salieron a las calles el sábado como parte de un esfuerzo por demostrar que seguían comprometidos con las protestas anticorrupción y las deficiencias en la atención médica y la educación.

En varias ciudades, como Casablanca y Tánger, cientos de jóvenes manifestantes expresaron una vez más su enojo hacia los funcionarios electos, exigiendo la destitución del primer ministro Aziz Akhannouch, a quien calificaron de corrupto.

Las protestas, que atrajeron a un número menor de manifestantes, se produjeron ocho días después de que el rey Mohammed VI no abordara directamente las protestas de Gen Z 212 en un discurso pronunciado ante el parlamento de Marruecos. Tampoco tocó sus demandas de destituir a Akhannouch ni los estadios que se construyen para la Copa Mundial de la FIFA 2030. Afirmó que los proyectos nacionales y los programas sociales podrían avanzar juntos.

“No debería haber contradicción ni competencia entre los grandes proyectos nacionales y los programas sociales, ya que ambos comparten el mismo objetivo: desarrollar el país y mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos”, dijo Mohammed VI en su discurso, que muchos interpretaron como una respuesta indirecta a los manifestantes que criticaron a Marruecos por priorizar el gasto en infraestructura deportiva por encima de los proyectos sociales y económicos.

El sábado, los manifestantes corearon nuevamente: “Los estadios están aquí, pero ¿dónde están los hospitales?” y al unísono pidieron a Marruecos que “Boicotee los estadios”.

Los manifestantes dijeron a The Associated Press que, como muestra de desaprobación, boicotearían la próxima Copa Africana de Naciones, que se jugará en Marruecos en diciembre. La mayoría se negó a dar sus nombres por temor a represalias debido a arrestos previos en protestas.

Enfurecidos por las disparidades entre las escuelas públicas y privadas, corearon consignas contra los políticos que envían a sus hijos a escuelas privadas y no a las que supervisa su propio gobierno.

“Ya terminé con la escuela y el estudio, pero estoy aquí exigiendo reformas para las generaciones futuras”, dijo un manifestante, quien recordó haber sido expulsado de clase por no poder conseguir un libro de texto que necesitaba.

Las protestas están encabezadas por Gen Z 212, un movimiento de base que organiza manifestaciones en redes sociales como Discord, una aplicación popular entre aficionados a los videojuegos y adolescentes, donde ahora tienen más de 200.000 suscriptores. El grupo anunció protestas en más de una docena de ciudades para el sábado tras una pausa de ocho días.

La educación es un punto focal de sus demandas, específicamente, políticas diseñadas para expandir la matrícula en escuelas privadas. Desde 2000, el número de estudiantes matriculados en universidades privadas ha aumentado más de seis veces, según datos del gobierno de 2024.

Las auditorías estatales han documentado la escasez de maestros, disparidades regionales y problemas de transporte, particularmente en áreas rurales donde los servicios gubernamentales han escaseado durante mucho tiempo.

Las medidas del gobierno para mejorar la educación no han producido el impacto deseado en cuanto a la mejora de la calidad escolar o la retención de estudiantes, según auditorías gubernamentales.

Los políticos han prometido reasignar fondos a la atención médica y la educación para acelerar las mejoras. La ministra de Finanzas, Nadia Fettah Alaoui, dijo esta semana en una reunión del Banco Mundial en Washington que el presupuesto gubernamental de este año se enfocaría en lograr este objetivo.

Las protestas lideradas por la Generación Z de Marruecos se han inspirado en movimientos similares en naciones como Nepal. Después de que ocho mujeres murieran al dar a luz en un hospital público en Agadir, una ciudad costera a 477 kilómetros (296 millas) de Rabat, la capital, se desató una ola de furia que luego se extendió a escala nacional.

A principios de este mes, las protestas se tornaron violentas en algunas ciudades y pequeños pueblos. Las fuerzas policiales mataron a tres personas que, según dijeron, intentaban tomar por asalto uno de sus puestos. Asimismo, muchas personas resultaron heridas y las autoridades informaron de vandalismo generalizado.

Los medios locales dijeron que más de 400 personas en todo Marruecos fueron arrestadas por vandalismo relacionado con las protestas, y que algunas de ellas fueron detenidas para investigación. Y un tribunal en Agadir condenó a 17 acusados a un total de 162 años por vandalismo.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.