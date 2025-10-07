Israel conmemora 2 años del ataque del 7 de octubre entre divisiones, guerra y rehenes cautivos

Los israelíes se preparaban para llorar a los muertos el martes cuando la nación conmemorase dos años desde que el ataque de Hamás del 7 de octubre sumió a la región en una devastadora guerra, mientras Israel y Hamás mantenían conversaciones indirectas en Egipto.

La principal ceremonia conmemorativa está siendo organizada por familias en duelo, no por el gobierno, un reflejo de las profundas divisiones en torno al liderazgo del primer ministro, Benjamin Netanyahu, a quien muchos culpan por no conseguir un alto el fuego que liberaría a los rehenes que aún retiene el grupo armado.

En la Franja de Gaza, donde la ofensiva de represalia israelí ha matado a decenas de miles de personas y arrasado pueblos y ciudades enteras, los que pueden hacerlo huyen de otra invasión israelí de la Ciudad de Gaza, mientras otros se refugian en el lugar. Muchos son incapaces de hacer el arduo y costoso viaje hacia el sur.

El peor ataque en la historia de Israel

Han pasado dos años desde que miles de milicianos liderados por Hamás irrumpieron en el sur de Israel tras un sorpresivo bombardeo de cohetes. Asaltaron bases militares, comunidades agrícolas y un festival de música al aire libre, matando a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, incluidos mujeres, niños y ancianos.

Secuestraron a otras 251 personas, la mayoría de las cuales ha sido liberada en altos el fuego u otros acuerdos. Cuarenta y ocho permanecen dentro de Gaza, de las que Israel estima que unas 20 siguen vivas. Hamás ha dicho que los liberará solo a cambio de un alto el fuego duradero y una retirada israelí. Netanyahu ha prometido continuar la guerra hasta que todos los cautivos sean devueltos y Hamás haya sido desarmado.

El ataque desencadenó una serie de eventos que llevaron a Israel a combatir con Irán y sus aliados en toda la región, incluido el grupo libanés Hezbollah, que sufrió grandes pérdidas. Estados Unidos se sumó a Israel para atacar el programa militar y nuclear de Irán en una guerra de 12 días en junio.

Israel ha matado a varios milicianos de alto rango, así como a generales iraníes y científicos nucleares, y ha disminuido enormemente las capacidades militares de sus enemigos mientras toma el control de la mayor parte de Gaza, así como de partes de Líbano y Siria.

Pero el fracaso en devolver a los rehenes ha dejado al país profundamente dividido, con protestas masivas semanales contra Netanyahu. Israel está más aislado internacionalmente de lo que ha estado en décadas.

Un lugar de recuerdo en el lugar de una masacre

Casi 400 israelíes fueron asesinados y decenas secuestrados del festival de música Nova en la comunidad fronteriza de Reim. En los últimos dos años se ha convertido en un lugar de recuerdo, con retratos de los secuestrados y caídos fijados a banderas israelíes. Las familias en duelo planean erigir una sukkah —un refugio festivo y temporal— allí en honor a la festividad judía de Sucot, que coincide con el aniversario.

No hubo ceremonia oficial en el recinto de Nova debido a la festividad judía.

La principal ceremonia conmemorativa se llevará a cabo en Tel Aviv e incluirá actuaciones musicales y discursos. Está siendo organizada por Yonatan Shamriz, cuyo hermano, Alon, fue uno de los tres rehenes asesinados por error por las fuerzas israelíes después de que escaparon del cautiverio al inicio de la guerra.

Israel y Hamás hablan sobre el plan de paz de Trump

Israel y Hamás mantuvieron conversaciones indirectas el lunes en la ciudad turística egipcia de Sharm el Sheij para comentar un nuevo plan de paz propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Las conversaciones continuarán el martes.

La guerra ya ha matado a más de 67.000 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza, parte del gobierno dirigido por Hamás, que no dice cuántos eran civiles o combatientes. Afirma que mujeres y niños constituyen alrededor de la mitad de los muertos, y muchos expertos independientes dicen que sus cifras son la estimación más confiable de las bajas en tiempos de guerra.

La ofensiva de Israel ha desplazado a alrededor del 90% de la población de Gaza, de unos dos millones de personas, a menudo múltiples veces, y las restricciones a la ayuda humanitaria han contribuido a una grave crisis de hambre. Los expertos dicen que hay hambruna en la Ciudad de Gaza.

Expertos y grandes grupos de derechos han acusado a Israel de genocidio, y la Corte Penal Internacional ha emitido órdenes de arresto contra Netanyahu y su exministro de defensa por utilizar el hambre como método de guerra.

Israel niega vehementemente las acusaciones, y alega que está librando una guerra legal de autodefensa y toma medidas extraordinarias para evitar dañar a los civiles. Culpa a Hamás por las muertes y destrucción en Gaza porque los milicianos están profundamente incrustados en áreas pobladas.

Hamás presentó el ataque del 7 de octubre como una respuesta a décadas de apropiaciones de tierras israelíes, construcción de asentamientos y ocupación militar. Pero el ataque ha tenido un costo catastrófico para los palestinos, cuyo sueño de un Estado independiente parece más distante que nunca.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.