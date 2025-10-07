Maduro pide ayuda al papa León XIV para mantener la paz en Venezuela

El presidente venezolano Nicolás Maduro afirmó el lunes que le ha pedido ayuda al papa León XIV para mantener la paz en el país sudamericano.

Los comentarios de Maduro se producen en momentos en que el ejército de Estados Unidos continúa atacando a embarcaciones que presuntamente transportan drogas frente a la costa de Venezuela, en lo que el presidente Donald Trump ha declarado como un "conflicto armado" contra los cárteles. Maduro señaló que le envió una carta al pontífice para solicitar su ayuda.

“Yo tengo una gran fe en que el papa León, como se lo digo en la carta que le mandé a él, ayude a Venezuela a preservar y a ganar la paz, la estabilidad”, señaló Maduro durante su programa semanal en la televisión estatal.

Maduro no proporcionó más detalles sobre la carta. La oficina de prensa de la presidencia no respondió de momento a la solicitud de una copia del documento.

El ejército de Estados Unidos ha llevado a cabo cuatro ataques contra embarcaciones en el Caribe desde el mes pasado. El más reciente, el viernes, dejó cuatro personas muertas.

El gobierno de Trump ha informado a los legisladores que estaba tratando a los narcotraficantes como combatientes ilegales y que se requería del uso de fuerza militar para combatirlos. Esa afirmación de poderes presidenciales de guerra prepara el escenario para una acción más amplia y plantea preguntas sobre hasta dónde llegará la Casa Blanca sin la aprobación del Congreso.

Maduro ha dicho en repetidas ocasiones que las acciones del ejército de Estados Unidos tienen como objetivo derrocarlo.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.