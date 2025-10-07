Un helicóptero se estrella en una autopista en Sacramento y corta los carriles hacia el este

Una aeronave que parecía ser un helicóptero médico se estrelló en una autopista en Sacramento el lunes por la noche y cortó el tráfico en los carriles en dirección este, según informaron las autoridades.

El accidente ocurrió poco después de las siete de la tarde, según el agente Mike Carrillo, portavoz de la División del Valle de la Patrulla de Carreteras de California.

En imágenes publicadas en línea se podía ver una larga fila de autos en la autopista 50 detenidos justo detrás de un helicóptero estrellado. No se disponía de información inmediata sobre el número de personas a bordo o su estado.

"La causa del accidente aún está bajo investigación y varias agencias están respondiendo", afirmó Carrillo, añadiendo que los equipos de emergencia y la Patrulla de Autopistas de California estaban en el lugar.

Los residentes debían esperar retrasos en la autopista y utilizar rutas alternativas.

"Pedimos al público que evite el área y permita que los equipos de emergencia trabajen de manera segura", apuntó.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.