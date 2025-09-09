Israel ataca liderazgo de Hamás en Qatar en medio de negociaciones sobre Gaza

Israel lanzó un ataque contra el liderazgo de Hamás en Qatar el martes, dijeron funcionarios, ampliando aún más su campaña contra el grupo palestino armado, mientras las negociaciones para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza parecen estancadas antes de una nueva ofensiva militar allí.

La explosión resonó en Doha, enviando humo negro al aire, y las autoridades allí reconocieron el ataque. No estaba claro de inmediato si alguien resultó herido.

El asalto marca la segunda vez que la nación ha sido atacada directamente en los casi dos años de guerra que han afectado al Medio Oriente desde el ataque de Hamás al sur de Israel el 7 de octubre de 2023, incluso cuando ha servido como un negociador clave en los esfuerzos para poner fin al conflicto. También pone en duda si continuarás las gestiones.

No estaba claro cómo se llevó a cabo el ataque, aunque el portavoz militar israelí, el coronel Avichay Adraee, se refirió a la fuerza aérea israelí . Qatar Airways continuó aterrizando en Doha en medio del ataque, incluso cuando al menos una aeronave de la fuerza aérea qatarí despegó en patrulla sobre el país.

Los funcionarios israelíes han enviado mensajes contradictorios a lo largo de la guerra, confiando en la mediación qatarí mientras también cuestionan su disposición a presionar a Hamás. En una declaración después del ataque, que no nombró específicamente a Qatar, el ejército israelí indicó que los líderes de Hamás eran “directamente responsables de la brutal masacre del 7 de octubre, y han estado orquestando y gestionando la guerra contra el Estado de Israel”.

Los israelíes señalaron que usaron “municiones precisas e inteligencia adicional” en el ataque, sin dar más detalles. Un funcionario israelí, hablando con The Associated Press bajo condición de anonimato para discutir detalles más allá de la declaración, confirmó que los israelíes apuntaron a Hamás en Qatar.

Qatar condenó lo que denominó un “ataque cobarde israelí” contra la sede política de Hamás en su capital, Doha. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Majed Al Ansari, lo calificó como una “violación flagrante de todas las leyes y normas internacionales”.

Qatar “confirma que no tolerará este comportamiento imprudente de Israel y la continua interrupción de la seguridad regional, ni ningún acto que apunte a su seguridad y soberanía”, agregó Al Ansari.

La vasta base aérea de Al-Udeid en Qatar, hogar del cuartel general avanzado del Comando Central de Estados Unidos, fue atacada por Irán durante la guerra de 12 días entre Irán e Israel que vio a bombarderos estadounidenses atacar sitios nucleares iraníes.

La embajada norteamericana en Qatar dijo que había “instituido una orden de refugio en el lugar para sus instalaciones”.

“Se aconseja a los ciudadanos estadounidenses que se refugien en el lugar”, agregó.

A principios de esta semana, el presidente estadounidense Donald Trump declaró que estaba dando su “última advertencia” a Hamás respecto a un posible alto el fuego, mientras funcionarios árabes describieron una nueva propuesta estadounidense. Un alto funcionario de Hamás la calificó como un “documento de rendición humillante”, pero el grupo dijo que discutiría la propuesta y respondería en unos días.

La propuesta, presentada por el enviado de Trump para el Medio Oriente, Steve Witkoff, pide un fin negociado de la guerra y la retirada de las fuerzas israelíes de Gaza una vez que los rehenes sean liberados y se establezca un alto el fuego, según funcionarios egipcios y de Hamás familiarizados con las conversaciones, quienes hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato para discutir las conversaciones a puerta cerrada.

Los mediadores se habían centrado previamente en negociar un alto el fuego temporal y la liberación de algunos rehenes, con las dos partes luego manteniendo conversaciones sobre una tregua más permanente. Witkoff se retiró de esas conversaciones en julio, después de lo cual Hamás aceptó una propuesta que los mediadores dijeron era casi idéntica a una anterior que Israel había aprobado.

Un funcionario en Egipto, que también ha estado mediando un posible alto el fuego, declaró a la AP que el ataque ocurrió cuando estaba programada en el lugar una reunión de funcionarios de Hamás sobre las conversaciones. El funcionario habló bajo condición de anonimato, porque no estaba autorizado para hablar con los periodistas.

Federman reportó desde Jerusalén. El corresponsal Samy Magdy contribuyó desde El Cairo

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.