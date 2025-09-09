Más de 350 mujeres y niñas groenlandesas recibieron anticonceptivos forzados, según informe

Más de 350 mujeres y niñas indígenas de Groenlandia, incluidas algunas de 12 años o menos, fueron forzadas a recibir anticonceptivos por parte de las autoridades sanitarias danesas en casos que se remontan a la década de 1960, según un informe independiente publicado el martes.

Las víctimas inuit, muchas de ellas adolescentes, fueron equipadas con dispositivos anticonceptivos intrauterinos, conocidos como DIU o espirales, o recibieron una inyección de anticonceptivo hormonal. No recibieron detalles sobre el procedimiento, ni dieron su consentimiento.

Los gobiernos de Dinamarca y Groenlandia se disculparon oficialmente el mes pasado por su papel en el maltrato histórico en un aparente intento de adelantarse al informe, que cubrió 488 casos de anticoncepción forzada entre 1960 y finales de 1991.

Casi 150 mujeres inuit demandaron el año pasado a Dinamarca y presentaron reclamaciones de compensación contra su ministerio de salud, alegando que las autoridades sanitarias danesas violaron sus derechos humanos. Las autoridades danesas indicaron el año pasado que hasta 4.500 mujeres y niñas, supuestamente la mitad de las mujeres fértiles en Groenlandia en ese momento, recibieron DIU entre la década de 1960 y mediados de la década de 1970.

El supuesto propósito era limitar el crecimiento de la población en Groenlandia al prevenir embarazos. La población en la isla ártica estaba aumentando rápidamente en ese momento debido a mejores condiciones de vida y mejor atención médica.

Groenlandia asumió sus propios programas de salud el 1 de enero de 1992.

La conclusión de la investigación llega mientras el presidente estadounidense Donald Trump ha dicho repetidamente que busca la jurisdicción estadounidense sobre Groenlandia. No ha descartado una fuerza militar para tomar el control de la isla ártica, rica en minerales y estratégicamente ubicada.

Los líderes de Dinamarca y Groenlandia dicen que la isla no está en venta. El ministro de Relaciones Exteriores de Dinamarca convocó recientemente al principal diplomático estadounidense en el país para conversaciones después de que la principal emisora nacional informara que al menos tres personas con conexiones con Trump han estado llevando a cabo operaciones de influencia encubierta en Groenlandia.

Groenlandia, que sigue siendo parte del reino danés, fue una colonia bajo la corona de Dinamarca hasta 1953, cuando se convirtió en una provincia del país escandinavo. En 1979, la isla obtuvo el autogobierno, y 30 años después Groenlandia se convirtió en una entidad autónoma.

La anticoncepción forzada de mujeres y niñas indígenas fue parte de siglos de políticas danesas que deshumanizaron a los groenlandeses y sus familias.

Las políticas incluían la remoción de niños inuit de sus padres para ser entregados a familias de acogida danesas para su reeducación y pruebas de competencia parental controvertidas que resultaron en la separación forzada de familias groenlandesas.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.