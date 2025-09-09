Patrullas y redadas en Home Depot: La lucha de los jornaleros en Los Ángeles

En el estacionamiento de un Home Depot, un hombre patrulla en bicicleta para detectar agentes federales de inmigración. Lleva un megáfono en la cadera para advertir a los jornaleros que esperan conseguir un trabajo de jardinería o construcción.

Los trabajadores, originarios de México, El Salvador y otros lugares, también llevan silbatos para sonar la alarma, mientras que los activistas intercambian detalles por radios bidireccionales sobre si los autos que pasan a toda velocidad podrían ser vehículos sin identificación que transportan a agentes que se preparan para una redada.

Les espera un trabajo nada fácil. Los agentes han allanado el estacionamiento de la tienda Home Depot de 10.033 metros cuadrados (108.000 pies cuadrados) en el barrio de Van Nuys de Los Ángeles al menos cinco veces este verano, y han detenido a algunos inmigrantes y obligando a otros a huir en busca de refugio.

Desde hace mucho tiempo, las tiendas Home Depot del sur de California han sido centros informales de búsqueda de trabajo para jornaleros que se encuentran en el país con autorización o sin ella. Ahora, se han convertido en un objetivo prioritario para los agentes de inmigración.

De hecho, se dice que Stephen Miller —subjefe de despacho de la Casa Blanca y principal artífice de las políticas migratorias del presidente Donald Trump— mencionó a Home Depot como objetivo de redadas migratorias a principios de este año.

En el sur de California, al menos una docena de tiendas de esa cadena han sido objetivo de redadas, algunas de ellas en repetidas ocasiones, desde que el gobierno intensificó sus medidas contra la inmigración este verano.

Defensores de los inmigrantes presentaron una demanda por las redadas, pero el lunes la Corte Suprema autorizó que los agentes federales continúen por ahora con sus exhaustivos operativos migratorios en Los Ángeles, en lo que constituye la victoria más reciente del gobierno de Trump en el máximo tribunal. Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, la calificó como “un triunfo” para el Estado de derecho, mientras que los defensores criticaron de inmediato el fallo.

“Cuando socavas los derechos civiles de los más vulnerables, socavas los derechos civiles de todos los demás”, dijo el lunes Pablo Alvarado, codirector ejecutivo de la Red Nacional de Organización de Jornaleros (NDLON, por sus siglas en inglés), en una conferencia de prensa celebrada cerca de un Home Depot.

El mes pasado, frente a un Home Depot en Monrovia, un hombre corrió hacia una autopista cercana para huir de las autoridades migratorias, pero fue atropellado y falleció.

El local de Van Nuys se ha visto especialmente afectado.

Escapar de tres redadas

Javier, un inmigrante mexicano de 52 años que, durante las últimas tres décadas, ha vivido en varios estados de Estados Unidos desde California hasta Kansas, dijo que logró escapar de tres redadas en la tienda al evadir a los agentes escondiéndose debajo de un camión, escabulléndose en su auto y entrando a toda prisa, mezclándose entre los ajetreados compradores.

“Llegan en ‘vanes’ grandes y se salen todos a corretear a la gente”, dijo en español tras pedir que no se usara su apellido por temor a represalias del gobierno.

La tienda se encuentra en un terreno cercano al Aeropuerto Van Nuys, propiedad de Los Angeles World Airports, un departamento en una ciudad cuyas políticas limitan la cooperación con las autoridades migratorias federales.

Karen Bass, la alcaldesa de Los Ángeles, declaró en un comunicado que su oficina apoya el litigio contra las redadas y ha capacitado a los trabajadores municipales para prepararse ante las acciones de control migratorio en sitios que son propiedad de la ciudad.

La concejala Ysabel Jurado ha expresado su oposición a un plan para un nuevo Home Depot en su distrito al manifestar que la empresa no ha hecho lo suficiente para combatir las redadas.

Chris Newman, director legal de la NDLON, dijo que “estos lugares deberían ser protegidos por la ciudad de la misma manera en que lo son las bibliotecas públicas”.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) no respondió a una solicitud de comentarios.

En respuesta a preguntas sobre las redadas en las sucursales de Home Depot, la subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, dijo en una declaración enviada por correo electrónico que la agencia ha realizado más de 5.400 arrestos en el área de Los Ángeles desde principios de junio y que se centra en los inmigrantes con base en su estatus legal, no en su origen étnico.

“Todos los días, el DHS hace cumplir las leyes de nuestra nación en toda Los Ángeles, no solo en Home Depot”, afirmó.

Los contratistas representan aproximadamente la mitad de su negocio

Los defensores de los inmigrantes explican que la cadena minorista de macrotiendas especializadas en mejoras para el hogar más grande del país se beneficia de contar con una amplia mano de obra disponible para los contratistas y debería hacer más para proteger a los clientes, empleados y jornaleros.

La empresa, con sede en Atlanta y casi 160.000 millones de dólares en ventas anuales hasta el 2 de febrero, obtiene aproximadamente la mitad de su negocio de contratistas y profesionales, lo que la convierte en un imán clave para los jornaleros, en su mayoría inmigrantes. Su competidor más cercano, Lowe’s, obtiene alrededor del 30% de su negocio de contratistas y depende en mayor medida de los propietarios de viviendas y aficionados al bricolaje, refirió Neil Saunders, director gerente de la industria minorista en GlobalData, una firma de inteligencia de mercado que ofrece información, análisis y soluciones estratégicas a marcas minoristas y fabricantes para apoyar decisiones clave.

“Así que si lo que buscas es volumen, si vas a donde está la gente y puedes hacer cumplir las cosas, vas a Home Depot”, dijo Saunders.

Las redadas no han perjudicado las ventas generales, pero las interrupciones podrían afectar a tiendas específicas al hacer que algunos clientes teman comprar allí, agregó el experto.

En el área de Los Ángeles, las tiendas de la empresa experimentaron una disminución del 10,7% en la afluencia de clientes en junio con respecto al año anterior y una reducción del 10% en julio, según Placer.ai, una firma de análisis de datos que rastrea los movimientos de las personas con base en su uso del teléfono celular. Esta es una caída mayor que las disminuciones del 3,8% y 2,7% reportadas en las tiendas de todo el país durante los mismos meses.

Home Depot dice que no le alertan sobre las redadas

Home Depot ha negado repetidamente ser parte de los operativos de control migratorio. Bernie Marcus, el difunto cofundador de la empresa, apoyó a Trump, aunque un comité de acción política de Home Depot ha realizado donaciones tanto a demócratas como a republicanos.

La compañía apuntó que no le informan si se realizará una redada en alguna de sus aproximadamente 2.300 tiendas.

“Les pedimos a los empleados que reporten inmediatamente cualquier actividad sospechosa de control migratorio y que no participen en la actividad por su seguridad”, declaró Beth Marlowe, portavoz de la empresa, y agregó que, si los empleados se sienten intranquilos tras una redada, pueden irse a casa por el resto del día con goce de sueldo.

En Van Nuys, testigos informaron que agentes federales arrestaron a quienes se encontraban en el estacionamiento antes de preguntarles sobre su estatus migratorio. Los gerentes locales han cerrado las puertas de vidrio automatizadas de la tienda para mantener a los agentes fuera, añadieron.

“Solo están viendo qué pescan”, dijo Luis, un jornalero de 37 años, quien es residente legal y creció en Estados Unidos tras llegar de México cuando era niño. Declinó usar su apellido por temor a represalias del gobierno.

“Home Depot no es un espectador inocente”

La tendencia de los trabajadores a reunirse fuera de Home Depot comenzó con el auge de la tienda minorista de mejoras para el hogar, que permitía que las personas, incluidos los contratistas, compararan precios y compraran materiales de forma directa, explicó Nik Theodore, profesor de planificación urbana y políticas de la Universidad de Illinois en Chicago.

“La base de la competencia comenzó a cambiar, y lo que permite a un contratista obtener una licitación o no tiene cada vez más que ver con los costos laborales”, continuó Theodore. “Home Depot no es un espectador inocente en todo esto. Sus fuentes de éxito fueron fundamentales para catalizar este cambio”.

A medida que la tendencia crecía, también lo hacían las quejas sobre la congregación de trabajadores en los estacionamientos de las tiendas, y en 2008, Los Ángeles aprobó una ordenanza que exigía a las tiendas similares de reciente creación que adoptaran planes para brindar alivio, como una zona de descanso donde sentarse, baños y contenedores para la basura.

En el estacionamiento de Van Nuys, una organización sin fines de lucro administra un centro laboral que registra los nombres de los trabajadores y rastrea a los empleadores que no pagan lo prometido. Esa es una de las razones por las que los trabajadores dicen que regresan, a pesar de las repetidas redadas.

La otra es la comunidad.

Desde las redadas, Javier reveló que ha empezado a considerar la posibilidad de regresar a México para esperar el fin del gobierno de Trump. Mientras tanto, agregó que vendrá a Van Nuys a buscar trabajo.

“Es un lugar que se te hace familiar”, dijo. “Aquí, entre nosotros, nos hacemos amigos”.

___

D’Innocenzio reportó desde Nueva York. El periodista de The Associated Press Elliot Spagat, en San Diego, contribuyó a este despacho.