Irán tiene un plan para reabrir el estrecho y diálogo nuclear, y otras noticias de Oriente Medio

Irán dijo el lunes que tenía un plan de dos días para reabrir el estrecho de Ormuz y reanudar las conversaciones nucleares con Estados Unidos, acortando un proceso que originalmente se esperaba que tomara siete días.

La agencia de migración de la ONU indicó que más de 300.000 personas en Yemen habían huido de los nuevos combates. El ejército de Israel dijo que estaba concluyendo el operativo que comenzó después de que un tiroteo en Hebrón matara a dos soldados.

China, por su parte, enviará un enviado especial a Irán, Arabia Saudí y Omán.

Estas son las últimas noticias de Oriente Medio.

El plan de Irán de dos días para reabrir Ormuz y reanudar diálogo nuclear

Irán dijo que tenía un plan de dos días para reabrir el estrecho de Ormuz y reanudar las conversaciones nucleares con Estados Unidos si Washington cumple sus exigencias.

El anuncio se produjo mientras la región se prepara para una posible reanudación de los combates, incluso cuando el principal diplomático de Irán dijo el domingo que esperaba que Estados Unidos eligiera “la diplomacia por encima de otros caminos”.

Irán había dicho antes que el plan podría implementarse en el plazo de una semana si Estados Unidos cumplía siete condiciones, como levantar su bloqueo de los puertos iraníes. Irán afirma ahora que los barcos que atraviesen el estrecho reabierto tendrían que seguir una ruta acordada por Irán y Omán y viajar bajo supervisión iraní. Por separado, funcionarios iraníes han señalado que Estados Unidos debe levantar las sanciones sobre las ventas de petróleo iraní y aceptar un alto el fuego que incluiría a Líbano.

El portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Esmail Baghaei, declaró que el plan seguía siendo la base de las negociaciones con Washington a través de mediadores, pese al plazo de implementación más corto. “Esto demuestra una vez más el enfoque de buena fe de Irán”, añadió.

Baghaei no dio indicios de que Teherán hubiera cambiado sus exigencias ni de que Washington hubiera aceptado su propuesta.

El presidente Donald Trump ha alternado entre buscar la diplomacia y amenazar con un fuerte bombardeo de Irán en sus comentarios públicos.

Más de 300.000 yemeníes han huido de los combates, dice la ONU

La agencia de migración de la ONU reportó que las personas están teniendo dificultades para encontrar refugio y lo esencial para vivir, mientras los grupos de ayuda enfrentan un acceso limitado a quienes lo necesitan.

Los desplazados huyeron después de que los combates reanudados entre los rebeldes hutíes respaldados por Irán y las fuerzas gubernamentales respaldadas por Arabia Saudí rompieran una tregua de cuatro años, agravando una situación humanitaria ya desesperada en uno de los países más pobres de Oriente Medio.

La provincia de Taiz, en el suroeste de Yemen, sigue recibiendo a familias desplazadas, pero muchas están huyendo hacia el sur, a Adén, que ya ha recibido a más de 56.000 personas, según las cifras más recientes de la Organización Internacional para las Migraciones.

“Después de años de conflicto, las familias en Yemen se ven obligadas a huir una vez más, a menudo con poco más que la ropa que llevan puesta”, indicó el domingo el jefe de la misión de la OIM en Yemen, Abdusattor Esoev.

“Necesitan urgentemente refugio, alimentos, agua potable y atención médica. Sin más financiación, miles de familias podrían quedarse sin la ayuda que necesitan con urgencia”, agregó.

China enviará un enviado especial a Irán y al golfo Pérsico

China anunció el lunes que planea enviar un enviado especial a Irán, Omán y Arabia Saudí a principios o mediados de noviembre. La portavoz del Ministerio de Exteriores, Mao Ning, dijo a los periodistas que el enviado se centraría en aliviar las tensiones y promover la estabilidad regional.

La región del Golfo “no debería convertirse en un escenario de rivalidad entre grandes potencias y de conflicto geopolítico”, señaló el presidente chino Xi Jinping al sultán de Omán, Haitham bin Tariq Al Said, el lunes, según el resumen de su reunión.

La medida se produce mientras China busca ampliar su influencia en la región, de la que depende para una gran parte de su petróleo.

Fuerzas israelíes se retiran de Hebrón tras respuesta masiva a tiroteo mortal

El ejército israelí informó el lunes que concluyó una operación en Hebrón, en la Cisjordania ocupada, que comenzó el mes pasado después de que dos palestinos mataran a dos soldados israelíes. Dijo que demolió las residencias de los atacantes y confiscó armas y vehículos ilegales.

La operación, centrada en el área donde tuvo lugar el tiroteo, desplazó a cientos de palestinos. Comenzaron a regresar el lunes mientras algunas fuerzas israelíes se retiraban de una de las ciudades más tensas del territorio.

En Deir Bahha, el vecindario de los presuntos atacantes, expertos en explosivos revisaron si quedaban dispositivos sin detonar dejados por soldados y excavadoras despejaron carreteras bloqueadas. Algunos residentes encontraron que sus casas estaban dañadas en redadas militares. “Volví esperando que todo fuera normal, pero me sorprendió encontrar la puerta rota y los vidrios destrozados”, expresó un residente, Wael Shawar.

“No había hecho nada. Toda la casa ha quedado en caos”, agregó.

Otra residente que regresaba dijo que temía llevar a sus hijos a casa. “Tenemos miedo”, apuntó Tamara Obei. “No sabemos qué está pasando ni si hay explosivos o cualquier otra cosa en la casa. Los niños ya están psicológicamente agotados”.

Ataques en Gaza matan a dos hombres

Dos ataques aéreos israelíes mataron a dos hombres en el sur de Gaza a primera hora del lunes, según el Hospital Nasser, adonde fueron trasladados sus cuerpos. Un ataque mató a un hombre en su casa, mientras que el otro fallecido estaba en una tienda de campaña.

El ejército israelí no ha respondido a una solicitud de comentarios.

Los grandes combates entre Israel y Hamás se detuvieron en gran medida bajo el alto el fuego de octubre de 2025. Israel continúa lanzando ataques casi diarios sobre Gaza que, según afirma, tienen como objetivo a milicianos, aunque con frecuencia matan o hieren a mujeres y niños. Israel sostiene que Hamás utiliza a civiles como escudos humanos.

Unas 1.580 personas palestinas han muerto desde que comenzó el alto el fuego, lo que eleva el número total de muertos a más de 74.500, según el Ministerio de Salud de Gaza. El ministerio, que forma parte del gobierno dirigido por Hamás, no distingue entre civiles y combatientes.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.