Indignación por la falta de cámaras corporales en agentes tras tiroteo fatal del ICE en Houston

En los días posteriores a que dos ciudadanos estadounidenses fueron asesinados a tiros en Minneapolis a principios de este año, la entonces titular del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, afirmó que la agencia “adquiriría y desplegaría rápidamente” cámaras corporales para sus agentes en todo el país.

Casi medio año después, tras otra muerte por disparos en circunstancias controvertidas atribuida al departamento, la promesa aún no se ha cumplido por completo, lo que ha provocado indignación entre críticos que sostienen que las cámaras son una oportunidad de rendición de cuentas para los agentes encargados de hacer cumplir la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump.

Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) involucrados en la muerte a tiros en Houston de Lorenzo Salgado Araujo, un mexicano que vivió en Estados Unidos durante más de 35 años, no llevaban cámaras corporales, de acuerdo con el DHS.

No ha surgido evidencia que respalde la versión del departamento: que un agente abrió fuego contra Salgado después de que este embistió con su camioneta un vehículo del ICE que lo perseguía. Testigos niegan esas afirmaciones. Las cámaras podrían ayudar a esclarecer lo que ocurrió.

El tiroteo tiene al ICE bajo nuevo escrutinio sobre sus tácticas en un momento en que los arrestos han aumentado y mientras el DHS dispone de miles de millones de dólares tras una inyección aprobada por el Congreso, parte de los cuales se destinó a equipar a los agentes con cámaras corporales.

“Incluso después de que le dimos al ICE específicamente 20 millones de dólares para cámaras corporales y de que Kristi Noem prometió en febrero de este año que iba a comprarlas y ponerlas en servicio, aquí estábamos en Houston y los agentes no las tenían”, declaró la legisladora Sylvia Garcia, demócrata de Houston, durante una conferencia de prensa el viernes.

Cámaras corporales, y su ausencia, un tema clave en el segundo mandato de Trump

Días después de que Alex Pretti fue asesinado mientras protestaba por las actividades del ICE en Minneapolis en enero, Noem anunció que a cada agente de Seguridad Nacional desplegado allí se le entregarían cámaras corporales. Noem señaló que era el inicio de un esfuerzo nacional para entregarlas a cada agente en todo el país a medida que hubiera fondos disponibles.

Noem, quien después fue reemplazada por Markwayne Mullin, escribió en redes sociales: “Adquiriremos y desplegaremos rápidamente cámaras corporales para las fuerzas del orden del DHS en todo el país”.

El Departamento de Seguridad Nacional informó el jueves que las cámaras corporales se han desplegado en más de la mitad de las oficinas de campo del ICE en todo el país y que el resto las recibirá en los próximos 60 días.

Garcia dijo que, durante una llamada telefónica, le manifestó al jefe interino del ICE, David Venturella, su indignación por la falta de cámaras corporales. Según relató, Venturella le indicó que a nivel nacional se han entregado cámaras corporales a menos de un tercio de los agentes. Añadió que él le prometió que todos los agentes las tendrían para finales de julio.

“Créame, lo haré cumplir, y me aseguraré de que todos mis colegas en el Congreso y el bloque demócrata lo hagan cumplir”, afirmó la congresista.

Michelle Gross, presidenta del grupo de defensa Comunidades Unidas contra la Brutalidad Policiaca, con sede en Minnesota, opina que el ICE no debería realizar operativos migratorios hasta que todos los agentes estén equipados con cámaras corporales.

“Si van a andar por ahí con armas y deteniendo a la gente, más les vale tener algunas cámaras corporales”, expresó. “¿Esta es una agencia que está absorbiendo una cantidad increíble de dinero de los contribuyentes y no podemos tener ninguna rendición de cuentas?”.

En tiroteos anteriores, algunos agentes llevaban cámaras, pero no todos

Después del tiroteo donde murió Pretti, el DHS dijo en su momento que cuatro de los agentes de la Patrulla Fronteriza llevaban cámaras. Investigadores de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) pudieron usar video de esas cámaras, así como otras fuentes, para determinar que más de un agente en el lugar disparó en el caso donde falleció Pretti.

El departamento no ha dicho si alguno de los agentes del ICE presentes en el lugar donde a principios de enero murió a tiros Renee Good, una mujer de 37 años, con tres hijos, llevaba esas cámaras. Videos grabados por transeúntes de ambos tiroteos fueron examinados minuciosamente y avivaron la indignación pública por los incidentes.

El exjefe interino del ICE, Todd Lyons, dijo al testificar ante el Congreso tras los hechos de Minneapolis que las imágenes de las cámaras corporales eventualmente se harían públicas, pero hasta ahora no ha ocurrido. Lyons se ha jubilado desde entonces.

Lyons y su homólogo en el CBP, Rodney Scott, testificaron en ese momento que miles de sus agentes ya estaban equipados con cámaras corporales, y que habría más.

“Una cosa a la que estoy comprometido es la transparencia total. Y recibo con agrado las cámaras corporales en todo el espectro de todas nuestras actividades de aplicación de la ley”, manifestó Lyons.

En un escrito judicial de enero, en un momento en que aproximadamente 2.000 agentes del ICE estaban desplegados en Minnesota, un alto funcionario del ICE dijo en una declaración judicial que no se habían desplegado cámaras corporales para los agentes de deportación que trabajaban para la oficina de St. Paul. Samuel J. Olson, jefe de la oficina de campo de St. Paul, señaló que la agencia necesitaría aproximadamente medio año para completar todo el equipamiento y la capacitación necesarios para implementar cámaras corporales para todos los agentes del ICE en el estado.

El tema de las cámaras corporales ha surgido en otros momentos durante el segundo mandato de Trump, a medida que un número creciente de agentes del ICE y del CBP hace cumplir la agenda de deportaciones masivas del presidente.

En Chicago, mientras agentes del Departamento de Seguridad Nacional estaban desplegados en gran número como parte de la “Operación Midway Blitz”, un juez exigió que los agentes federales de inmigración llevaran cámaras corporales, al señalar que aportarían evidencia para respaldar cómo los agentes responden a los enfrentamientos con manifestantes.

Seguridad Nacional culpa a los demócratas por el lento despliegue, pero los demócratas lo rechazan

Funcionarios de Seguridad Nacional culpan a los demócratas de que todavía no todos los agentes tengan cámaras.

“Los agentes involucrados en el incidente en Houston no habían recibido cámaras corporales debido a los cierres consecutivos impulsados por los demócratas”, indicó el departamento.

Esos cierres se produjeron por el enojo de los demócratas ante la ofensiva migratoria del presidente Trump y por exigencias para forzar reformas en Seguridad Nacional.

Tras los tiroteos en los que murieron Pretti y Good, el único punto en el que republicanos y demócratas parecían coincidir era la necesidad de una adopción generalizada de cámaras corporales para los agentes que participan en tareas de control migratorio. En abril, el Congreso otorgó a Seguridad Nacional 20 millones de dólares para “la adquisición, el despliegue y las operaciones de cámaras corporales” para agentes que realizan tareas de control migratorio.

Garcia calificó de “ridícula” la acusación de que los demócratas tenían la culpa de que los agentes no contaran con cámaras corporales.

“Eso es solo una maldita excusa, porque la conclusión es que ellos hicieron un compromiso”, sostuvo Garcia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.