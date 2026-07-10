Cuba sufre segundo apagón nacional en menos de una semana

Cuba sufrió el viernes un segundo apagón nacional en lo que va de esta semana en medio de una severa crisis energética y el cerco petrolero impuesto por Estados Unidos.

La estatal Unión Eléctrica informó en sus redes sociales que se había producido una caída del Sistema Energético Nacional (SEN) sin que se supiera la causa que la produjo.

El lunes se reportó otro de estos cortes masivos que afectó a nivel nacional a los casi 10 millones de personas que residen en la nación caribeña. Las autoridades informaron en la semana que fue paulatinamente recompuesto.

Sin embargo, la reconexión no implica para los habitantes tener corriente pues la falta de generación eléctrica de las plantas térmicas –con constantes paradas por falta de mantenimiento-- y otras infraestructuras estuvieron trabajando cada día en esta semana al 40% de su demanda.

La isla tiene una deteriorada red eléctrica y un sistema de generación dependiente del combustible fósil, pero produce apenas el 40% del petróleo que consume su economía.

En enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso un bloqueo energético y amenazó con imponer aranceles a las naciones que intenten vender petróleo a la isla. En estos meses solo llegó un tanquero de Rusia, un aliado de la isla, en marzo.

Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, dicen que esperan provocar un cambio de modelo político y económico en la isla.