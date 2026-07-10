Agente del ICE disparó a inmigrante en Houston por la ventanilla del pasajero, dicen testigos

Tres hombres que iban a bordo de una camioneta y vieron cómo un agente de inmigración le disparó y mató al conductor en Houston afirmaron que el mexicano recibió un disparo a través de una ventanilla del lado del pasajero y que el agente nunca estuvo amenazado, informó el viernes un abogado que ha hablado con ellos.

El tiroteo ocurrido el martes durante un intento de detención de tráfico por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Houston ha reavivado voces críticas que descalifican la ofensiva migratoria del gobierno del presidente Donald Trump y la forma en que opera el ICE. Los arrestos migratorios en todo el país aumentaron recientemente a 10.000 en un periodo de cinco días, impulsados en parte por una financiación masiva del Congreso.

El Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa al ICE, no ha divulgado ninguna evidencia que respalde la versión del agente de que Lorenzo Salgado Araujo ignoró sus órdenes y embistió un vehículo de la agencia con su camioneta blanca, ni que el agente disparó en defensa propia.

La representante demócrata Sylvia Garcia señaló que el director interino del ICE le comentó que los agentes creían que una de las personas que iban en la camioneta, pero no Salgado Araujo, tenía una orden final de expulsión, pero no mencionó su nombre.

Los agentes no llevaban cámaras corporales y ni el ICE ni el Departamento de Seguridad Nacional han difundido fotos, videos u otras pruebas del lugar.

Los hombres le dicen a un abogado que la versión del ICE es falsa

Salgado Araujo, un constructor de viviendas de 52 años, recibió un disparo y murió mientras conducía a su cuadrilla hacia una obra. Su familia dijo que había vivido en Estados Unidos durante más de 35 años, no tenía antecedentes penales y estaba cerca de terminar el largo proceso para obtener estatus legal cuando lo mataron.

El ICE detuvo a los otros tres hombres que iban en la camioneta y todos le dijeron a un abogado que ningún agente estaba frente a la camioneta ni se encontraba en peligro.

“Después de hablar con estos hombres, no me cabe duda de que lo que dicen es la verdad. Sé que estos agentes —la agencia— van a intentar encubrirlo”, manifestó el abogado Hugo Balderas Ibarra en una conferencia de prensa.

Las imágenes de la camioneta después del tiroteo parecen mostrar que no tenía daños, señaló.

El ICE no ha divulgado los nombres de los detenidos, pero sus familiares dijeron que han podido hablar brevemente con ellos. El hermano de Salgado Araujo fue uno de los arrestados.

Garcia dijo en la misma conferencia de prensa que no es de sorprender que Salgado Araujo se marchara cuando el ICE intentó detener su vehículo, dado que sus vehículos no estaban identificados y no tenían luces.

“¿Qué haría usted si alguien lo estuviera siguiendo y los autos no estuvieran identificados?”, preguntó.

Los detenidos dicen que el ICE los presiona para que se autodeporten

El ICE presiona a los hombres para que se autodeporten, lo que dificultaría que compartan su versión de los hechos con investigadores u otras personas, dijo Juana Degollado, quien afirmó que su padrastro, Daniel Tirado Pantoja, es uno de los detenidos. Indicó que él no tiene permiso legal para vivir en Estados Unidos, pero tampoco tiene antecedentes penales.

“Es sumamente importante que preservemos la integridad de esta investigación”, expresó Balderas Ibarra. “Eso se irá por la borda si son deportados”.

El Departamento de Seguridad Nacional dijo que las acusaciones de que se ha presionado a los hombres para que abandonen el país son “categóricamente falsas”.

La agencia dijo el jueves en un comunicado que agentes que investigaban una pista semanas antes vieron dos camionetas blancas en el domicilio de un objetivo. El martes, mientras se dirigían a ese domicilio, vieron una camioneta blanca y a alguien dentro que se parecía a la persona que buscaban.

“Ninguna de las personas que iban en esa camioneta tenía órdenes de arresto ni ningún problema legal”, le dijo Degollado a la AP en un mensaje de texto.

El ICE se niega a divulgar el nombre del agente u otra información

El Departamento de Seguridad Nacional dijo que no divulgará el nombre del agente porque podría enfrentar amenazas y violencia, y su familia podría estar en riesgo.

La agencia tampoco ha respondido a otras solicitudes de información, como cuánto tiempo ha trabajado el agente para ICE o si alguien involucrado en el tiroteo está en licencia administrativa. El departamento ha adoptado una postura similar tras tiroteos mortales anteriores en los que participaron sus agentes. Muchas agencias policiales locales y estatales identifican de manera rutinaria y proporcionan detalles biográficos sobre los agentes involucrados en incidentes críticos.

A diferencia de algunas muertes anteriores en las que estuvieron involucrados agentes federales de inmigración, en los días transcurridos desde la muerte de Salgado Araujo han surgido públicamente pocas fotos o videos relacionados con el tiroteo.

La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos ofreció una recompensa de 5.000 dólares por videos u otras pruebas, pero la posición de los vehículos hizo que las cámaras de vigilancia en el área no pudieran grabar el tiroteo, dijo el director ejecutivo Juan Proaño.

Los fiscales locales están hablando con testigos

Los fiscales locales no fueron invitados a participar en la investigación por las autoridades federales, pero han pasado los últimos tres días en el vecindario de Houston buscando grabaciones de vigilancia y hablando con testigos, dijo Sean Teare, fiscal de distrito del condado de Harris.

Teare dijo que cualquiera que tenga video u otra información debe compartirla con su oficina para que se pueda determinar la verdad sobre el tiroteo.

“Iremos hasta el fin del mundo para recopilar todas las pruebas, para que finalmente podamos informar al público lo que ocurrió”, afirmó Teare.

La familia de Salgado Araujo dijo que se enteró de que había muerto a través del comunicado del ICE, y no porque la agencia se los hubiera dicho directamente. Garcia dijo que los agentes se quedaron con sus pertenencias y lo enviaron al hospital, donde murió, sin incluir su nombre.

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Brook informó desde Nueva Orleans y Foley desde Iowa City, Iowa. Los periodistas de The Associated Press Valerie Gonzalez en McAllen, Texas, Rebecca Santana en Washington, D.C. y Jeffrey Collins en Columbia, Carolina del Sur contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.