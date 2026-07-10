Puente fronterizo entre Detroit y Canadá abrirá a finales de mes tras problemas bilaterales

Un puente que conecta a Detroit con Canadá está programado a inaugurarse antes de que concluya el mes, después de que funcionarios de Estados Unidos y su vecino del norte alcanzaron un acuerdo para resolver la disputa que retrasó su inauguración, informaron el viernes dos personas involucradas directamente en las negociaciones.

Las fuentes hablaron bajo condición de anonimato al no estar autorizadas a revelar el acuerdo antes de un anuncio formal.

Una ceremonia de inauguración programada para principios de junio se pospuso después de que la Autoridad del Puente Windsor-Detroit informó que ambos países necesitaban más tiempo para resolver “asuntos pendientes”. El retraso se produjo luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con bloquear la apertura del puente.

Ahora se tiene previsto que el tráfico comercial inicie antes del 1 de agosto, según dos funcionarios, aunque todavía no se ha fijado una fecha exacta para la inauguración.

El candidato republicano al Senado de Estados Unidos Mike Rogers hizo referencia al acuerdo durante una entrevista el viernes.

“Ayer hablé con el secretario, el secretario de Comercio Lutnick, y el acuerdo se anunciará en los próximos días", declaró Rogers a la cadena de radio WJR. "Esto está por cerrarse. Ese puente se va a abrir”.

La gobernadora de Michigan, la demócrata Gretchen Whitmer, felicitó a quienes han trabajado para concretar la apertura del puente.

“Este puente es un ejemplo de la duradera alianza entre Michigan y Canadá y de lo que podemos lograr cuando pensamos en grande y apostamos por nuestro futuro compartido juntos”, indicó Whitmer en un comunicado.

La inauguración del Puente Internacional Gordie Howe, de 2,4 kilómetros (1,5 millas) de largo que atraviesa el río Detroit y conecta la Ciudad Motor con Windsor, Ontario, estaba prevista para el 12 de junio. Su apertura se pospuso abruptamente después de que funcionarios dieron a conocer que Estados Unidos y Canadá aún buscaban resolver “asuntos pendientes”.

La disputa le dio a los demócratas una rara oportunidad de vincular directamente a Trump con un proyecto con consecuencias económicas palpables en un estado clave.

Trump exigió en febrero a través de redes sociales que Canadá cediera al menos la mitad de la propiedad del nuevo puente al gobierno de Estados Unidos, además de que aceptara otras exigencias como parte de sus enfrentamientos comerciales con Canadá.

Canadá financió la construcción del puente de 4.400 millones de dólares. El proyecto fue negociado por Rick Snyder, el exgobernador republicano de Michigan, y las obras están en marcha desde 2018.

Bautizado en honor del fallecido astro canadiense del hockey Gordie Howe, quien pasó 25 temporadas con los Red Wings de Detroit, se tiene previsto que el puente sea otra de las principales arterias económicas entre las dos naciones.

Se espera que el puente de cobro, de propiedad conjunta de Canadá y Michigan, ayude a reducir la congestión en el Puente Ambassador y en el túnel Detroit-Windsor.

Detroit y Windsor han sido vecinas durante generaciones, y los residentes de ambos países cruzan con frecuencia la frontera compartida para entretenimiento y compras. En 2021, la población de Windsor era de aproximadamente 230.000 habitantes. Al igual que Detroit, la economía de la ciudad canadiense tiene un fuerte enfoque en la manufactura y la industria automotriz.

El comercio entre ambas ciudades se ha realizado principalmente a través del Puente Ambassador, de propiedad privada, que se encuentra más cerca del centro de Detroit que el Puente Gordie Howe.

La familia Moroun es propietaria del Puente Ambassador. Los registros federales de financiamiento de campaña muestran que Matthew Moroun donó 1 millón de dólares al super PAC de Trump a principios de este año.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.