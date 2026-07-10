Vuelven a drenar Estanque Reflectante de Washington como parte de accidentada renovación de Trump

Cuadrillas de trabajadores drenan nuevamente el viernes el Estanque Reflectante del Monumento a Lincoln, al tiempo que los esfuerzos accidentados del presidente Donald Trump por renovar el estanque se prolongan mucho más allá de su objetivo inicial de tenerlo listo para el 4 de julio, con motivo del 250mo aniversario de la Independencia del país.

El presidente sugirió al principio que sus renovaciones durarían un siglo. Pero, a las pocas semanas de que el proyecto alcanzara su finalización el mes pasado, el agua se vio afectada por una proliferación de algas y partes del nuevo recubrimiento parecían estar desprendiéndose del fondo.

Trump ha culpado del desprendimiento a vándalos, aunque críticos alegan que se debe a un trabajo de reparación deficiente.

En una entrevista publicada a principios de esta semana, el secretario del Interior, Doug Burgum, cuya agencia supervisa el Servicio de Parques Nacionales, comentó a la podcaster conservadora Katie Miller que la nueva ronda de drenado estaba prevista. También señaló que el agua aún podría contener escombros de un amplio espectáculo de fuegos artificiales del Día de la Independencia sobre el National Mall.

“Drenen el agua, limpien lo de los fuegos artificiales”, le dijo Burgum a Miller, esposa del subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller. “Reparen el vandalismo que se hizo. Vuelvan a llenarlo”.

El trabajo en el Reflecting Pool es sólo uno de varios proyectos que Trump ha impulsado en la capital del país. De forma más destacada, demolió el Ala Este de la Casa Blanca para construir un salón de baile de 400 millones de dólares y planea levantar un arco imponente entre el Monumento a Lincoln y el Cementerio Nacional de Arlington.

En primavera anunció inicialmente sus intenciones de embellecer el Estanque Reflectante y afirmó que quería que estuviera terminado antes de las celebraciones del 250mo aniversario del país.

Se drenó el agua y Trump ordenó que el fondo se pintara de lo que llamó “azul bandera estadounidense”. En mayo, el presidente publicó en su red social sobre el estanque: “El objetivo es tenerlo listo, a este nivel superior, antes del 4 de julio — ¡Vamos adelantados al cronograma!”.

Pero los problemas comenzaron rápidamente después que se terminara el trabajo inicial. Trump culpó a vándalos, y documentos judiciales mostraron posteriormente que el Servicio de Parques Nacionales informó a la Policía de Parques de Estados Unidos sobre un incidente del 9 de junio en que el nuevo revestimiento del estanque sufrió cortes realizados con un cuchillo afilado o una navaja.

El jueves, el exremero olímpico de canotaje David Hearn se declaró no culpable en el Tribunal Superior de D.C. de dañar deliberadamente el Estanque Reflectante. Hearn ha dicho que metió la mano dentro del estanque para examinar el sellador desprendido y soltó un trozo cuando un trabajador del parque se lo indicó.

Sus abogados y detractores del gobierno de Trump han ridiculizado el caso como un abuso del poder de la fiscalía y sostienen que lo están usando como chivo expiatorio por el mal trabajo realizado para arreglar el Estanque Reflectante.

Al menos otras tres personas han sido acusadas en el mismo tribunal de delitos menores por presuntamente retirar trozos de pintura del estanque, según registros judiciales en línea. Los tres se declararon no culpables durante sus comparecencias iniciales el miércoles.

El estanque se cerró para la celebración del Día de la Independencia, que incluyó lo que Trump dijo que fue el mayor espectáculo de fuegos artificiales del mundo. El presidente había dicho que el estanque tendría que drenarse de nuevo como parte de la nueva ronda de reparaciones.

Burgum también ha dicho que el gobierno de Trump no solicitará ofertas para las nuevas rondas de reparaciones. Le dijo a “State of the Union” de CNN el fin de semana pasado: “Usaremos la misma empresa porque hicieron un trabajo fantástico”.

A Green Water Solutions, con sede en Ohio y también conocida como Greenwater Services, se le otorgó un contrato de 1,7 millones de dólares para instalar un sistema de purificación de agua en el Estanque Reflectante, y a Atlantic Industrial Coatings, con sede en Virginia, se le adjudicaron 14,7 millones de dólares para repintar e impermeabilizar el piso de concreto del estanque.

Senadores demócratas y miembros de la Cámara de Representantes investigan el proyecto del estanque, incluida la solicitud de respuestas sobre cuánto financiamiento de los contribuyentes está involucrado.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.