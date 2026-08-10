Once incendios forestales en Canadá generan una nueva ola de humo que se extiende por Estados Unidos

El humo de los incendios forestales de Canadá volvió a cruzar la frontera hacia Estados Unidos, mientras 11 nuevos focos permanecen activos en Columbia Británica y obligan a las autoridades a reforzar las medidas de emergencia.

La situación se agravó durante el fin de semana. El sábado, Columbia Británica declaró el estado de emergencia y ordenó la evacuación de miles de residentes de los alrededores de Summerland. En esa región se encuentra el incendio Bald Range, el mayor de los registrados actualmente en la zona, que hasta el domingo había arrasado más de 13.300 hectáreas, según The Washington Post.

Mientras los equipos de emergencia combaten las llamas en Canadá, el humo generado por los incendios continúa desplazándose hacia el sur y ya afecta amplias zonas del oeste de Estados Unidos, repitiendo un fenómeno registrado a principios de este verano. Imágenes de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) muestran una extensa cobertura de humo sobre el este de Washington, Idaho y partes de Montana y Wyoming, además del norte de Utah y Nevada, el este de Oregón y el noreste de California.

open image in gallery El humo del incendio Bald Range cubre el lago Okanagan mientras varias personas suben a una rueda de la fortuna en Penticton, Columbia Británica, el 9 de agosto ( AP )

Según los pronósticos, el humo permanecerá sobre las zonas afectadas al menos hasta mediados de semana, con un impacto considerable en la calidad del aire del noroeste de Estados Unidos. Los niveles oscilaron entre “insalubres para grupos sensibles” en Wyoming y el sur de Montana y “peligrosos” en el noreste de Washington, incluida la ciudad de Spokane.

Durante los últimos días, la densa capa de humo también cubrió parte de la región con una neblina de tonos anaranjados, una imagen que podría volverse cada vez más habitual durante los veranos.

Nadège Dubuisson, supervisora de un programa de salud pública del condado de Multnomah, advirtió a The New York Times que las comunidades deberán prepararse para convivir con este tipo de episodios con mayor frecuencia.

“Esto es un buen recordatorio de que nuestros veranos están cambiando”, afirmó. “Probablemente esta será nuestra nueva realidad y debemos ayudar a que todos estén preparados tanto para el humo como para los incendios forestales”.

open image in gallery Una imagen satelital muestra el humo de los incendios forestales en Columbia Británica, Canadá, el 9 de agosto ( NASA )

Las consecuencias de la mala calidad del aire ya se hicieron sentir en Spokane, donde el humo obligó a cancelar varios eventos, incluidos los partidos de la Northwest League de béisbol entre los Spokane Indians y los Eugene Emeralds, según The Spokesman-Review.

El impacto también alcanzó a los espectáculos al aire libre. Luke Bryan canceló sus conciertos del viernes y el sábado después de revelar que el humo de los incendios forestales le había dificultado “muchísimo” actuar durante una presentación el jueves en Bend, Oregón.

Las condiciones, además, podrían prolongarse durante varios días. Según IQAir, la calidad del aire en Spokane se mantendrá durante el resto de la semana entre niveles “insalubres para grupos sensibles” e “insalubres”.

open image in gallery El humo de los incendios en Canadá ya ha afectado a Estados Unidos. En julio, una densa neblina cubrió ciudades como Nueva York ( Getty Images )

La nueva ola de humo llega menos de un mes después de que los incendios forestales de Canadá cubrieran con una densa neblina amplias zonas del Medio Oeste y la costa este de Estados Unidos. Entre el 18 y el 20 de julio, el humo procedente de focos activos en el centro y este de Canadá se extendió desde Illinois y Michigan hasta Nueva York y Virginia.

La situación provocó también tensiones políticas entre ambos países. Legisladores republicanos de Michigan enviaron una carta en la que acusaron a Canadá de no hacer lo suficiente para prevenir los incendios forestales y reducir el desplazamiento del humo que afecta a sus comunidades. El presidente Donald Trump también lanzó amenazas contra Canadá por el impacto del humo.

Traducción de Leticia Zampedri