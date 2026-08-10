Acusan al yate de Zuckerberg de no atender la llamada de auxilio de un barco varado

Según se afirma, un megayate perteneciente al director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, no respondió a una llamada de auxilio de un barco varado en Alaska.

Según informó The Alaska Beacon, una lancha de 6 metros se quedó sin combustible entre Petersburg y Juneau durante el incidente ocurrido a principios de este mes, antes de que el crucero Wilderness Legacy acudiera en su ayuda.

Pero según un pasajero a bordo del crucero, la plataforma Launchpad de Zuckerberg, valorada en 300 millones de dólares, se encontraba en realidad más cerca del barco siniestrado en ese momento.

“Anoche, nuestro barco rescató una embarcación varada, y al parecer lo hicimos después de que la Guardia Costera se contactó por radio con el yate de Mark Zuckerberg, que estaba más cerca, y se negó repetidamente a responder. (Hubo abucheos casi unánimes cuando el capitán anunció esto)”, según una publicación en redes sociales del pasajero Michael Love, a la que tuvo acceso The Beacon.

open image in gallery Se estima que el megayate ‘Launchpad’ de Mark Zuckerberg tiene un valor de 300 millones de dólares ( Getty )

“Honestamente, si yo fuera Mark Zuckerberg, estaría absolutamente encantado de tener la oportunidad de hacer algo útil por alguien que lo necesite y, tal vez, obtener algo de buena publicidad a cambio”.

Un portavoz de Zuckerberg declaró a The Independent que el yate LaunchPad estaba en un canal de radio diferente, y para cuando la tripulación se percató del problema, la ayuda ya estaba en camino.

Ni el director ejecutivo de Meta ni su familia se encontraban a bordo del buque de 117 metros en ese momento, añadió el portavoz.

El incidente, que según la Guardia Costera de Estados Unidos ocurrió el 1 de agosto, tuvo lugar cerca de la bahía de Farragut, a unos 56 kilómetros al norte de Petersburg.

“Aproximadamente a las 9:56 p. m., la Guardia Costera determinó que [la lancha] no estaba en peligro y emitió una solicitud de asistencia marítima en su nombre”, dijo un portavoz de la Guardia Costera a The Beacon.

Según los servicios de seguimiento de embarcaciones utilizados por el medio, el Launchpad redujo la velocidad hasta detenerse fuera de la bahía mientras el Wilderness pasaba para ayudar a la lancha. The Independent se puso en contacto con Meta para obtener comentarios al respecto.

“Mark y su familia no se encontraban a bordo en el momento del incidente”, declaró un portavoz de Zuckerberg a The Independent.

Y agregó: “Como señaló la Guardia Costera, la embarcación no se encontraba en peligro, y para cuando la tripulación revisó el contacto con la Guardia Costera en un canal de radio diferente al que estaban utilizando, la asistencia ya estaba en marcha. Nos alegra que todos estén a salvo”.

open image in gallery El portavoz de Mark Zuckerberg afirmó que el Launchpad había estado en un canal de radio diferente y que, cuando la tripulación se percató del problema, la ayuda ya estaba en camino ( Reuters )

El Launchpad de Zuckerberg es uno de los yates privados más grandes del mundo, con capacidad para hasta 34 huéspedes en 12 camarotes.

Cuenta con dos helipuertos, una piscina, su propia “zona de bienestar” y es capaz de alcanzar velocidades de hasta 24 nudos utilizando cuatro motores.

Traducción de Olivia Gorsin