Una mujer pierde un brazo en un ataque de lagarto en aguas de Florida, pero es salvada por un buen samaritano

Una mujer de Florida fue atacada por un lagarto y perdió un brazo; si no hubiera sido por la ayuda de un buen samaritano que se encontraba cerca, podría haber perdido mucho más.

El sábado, la víctima se encontraba entre un grupo de bañistas en los manantiales del río Silver, cerca de Ocala, Florida. En un momento dado, la víctima divisó un lagarto que se acercaba al grupo. Tomó un remo e intentó ahuyentar al animal, pero el lagarto la mordió en el brazo derecho y la arrastró bajo el agua.

La víctima comenzó a gritar pidiendo ayuda, lo que llamó la atención de un navegante cercano, John Gamache, que estaba almorzando con su padre.

Gamache declaró a Fox 35 Orlando que el agua estaba cristalina el día del ataque, lo que le permitió ver con claridad al lagarto mientras se dirigía hacia los nadadores.

“Miré río arriba, a unos cientos de metros de donde estábamos, y vi la cabeza de un lagarto muy por encima del agua, dirigiéndose a toda velocidad hacia los nadadores”, declaró al medio.

Se dirigió a toda velocidad en su bote hacia los nadadores y logró ahuyentar al lagarto antes de que pudiera causar más daño. Gamache contó que, al llegar, encontró a un grupo de nadadores aterrorizados y a una mujer herida aferrada a una tabla de remo.

“Fue una lesión terrible, con huesos expuestos y sangre por todas partes. Obviamente, cada minuto contaba”, dijo.

Según Fox 35, tras comprobar la gravedad de sus heridas, Gamache utilizó una cuerda de su barco para atar el brazo de la víctima hasta que pudiera recibir tratamiento en un hospital.

Una vez estabilizada la víctima, él y su padre subieron a los nadadores a su barco y se dirigieron rápidamente hacia una rampa cercana donde los servicios de emergencia podrían hacerse cargo de atender las heridas de la mujer.

El domingo, la familia de la mujer informó a Fox 35 que ella sobrevivió al ataque y recibió el alta del hospital. Lamentablemente, el ataque le provocó la pérdida del brazo derecho.

Gamache afirmó que lleva décadas visitando la zona de Silver Springs y que nunca antes había presenciado un ataque de lagartos allí.

Dijo que habló con la familia de la víctima, quienes les agradecieron a él y a su padre por haber intervenido.

“Nos llamaron antes y hablamos un rato; fue conmovedor oírles expresar sus emociones”, dijo. “Nos alegra que todo haya salido lo mejor posible. El resultado es solo la lesión sufrida y nada más”.

Los agentes del Departamento de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida lograron localizar al lagarto de 2,95 metros y retirarlo de la zona de los manantiales.

Los funcionarios del condado de Marion cerraron temporalmente el tramo afectado del río Silver para permitir que los tramperos localizaran al lagarto, pero la zona se reabrió el 9 de agosto después de que fuera capturado.

Traducción de Olivia Gorsin