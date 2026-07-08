Una madre de Idaho que se convirtió en una figura conocida dentro del movimiento antivacunas tras asegurar que sus hijos gemelos, de 18 meses, murieron a causa de las vacunas de rutina fue acusada del asesinato de ambos.

Andrea Shaw, de 23 años, fue arrestada el 30 de junio en Boise, Idaho, tras una investigación de un año sobre la muerte de su hija, Dallas, y su hijo, Tyson, ocurrida en mayo de 2025. Un gran jurado del condado de Payette la acusó de dos cargos de asesinato en primer grado al sostener que asfixió a los niños de manera deliberada y premeditada. Actualmente permanece detenida en la cárcel del condado de Payette, con una fianza fijada en 2 millones de dólares.

El caso plantea una inusual disputa judicial: la defensa sostiene que los niños murieron por complicaciones médicas que atribuye a las vacunas, mientras que la fiscalía afirma que la madre asesinó a sus dos hijos.

Además, el caso acercó a Shaw a un grupo activista antivacunas con estrechos vínculos con el secretario de Salud y Servicios Humanos de la administración de Donald Trump, Robert F. Kennedy Jr., conocido desde hace años por su escepticismo hacia las vacunas.

¿Qué ocurrió con los hijos de Andrea Shaw?

open image in gallery Andrea Shaw, madre de Idaho, está acusada de asfixiar a sus gemelos de 18 meses, después de haber afirmado que los niños murieron a causa de vacunas de rutina ( AP )

Los niños eran mellizos de 18 meses llamados Dallas y Tyson. El 1 de mayo de 2025 fueron encontrados muertos en una cama que compartían en la vivienda familiar de Payette, Idaho.

Días después de la muerte de los menores, Shaw y su esposo se sumaron al movimiento antivacunas y aseguraron que los mellizos habían fallecido a causa de una reacción a las vacunas de rutina.

Shaw afirmó que le expresó a su pediatra su preocupación por la vacuna contra la gripe debido a antecedentes de reacciones adversas a las vacunas en la familia de su esposo, pero que el médico la convenció de aplicársela. Según su relato, dos días después los niños comenzaron a presentar diarrea y letargo.

También aseguró que los llevó a un hospital, donde el personal atribuyó los síntomas a una reacción normal a la vacuna y dio de alta a la familia. Shaw dijo que dos mañanas después encontró a ambos niños muertos, boca abajo en la cama donde dormían.

"Ojalá hubiera sido antivacunas desde entonces", dijo Shaw durante una entrevista en aquella época.

¿Por qué la policía cree que Shaw es culpable?

open image in gallery Shaw, de 23 años, afirmó que expresó a su pediatra su preocupación por la vacuna contra la gripe debido a un historial de reacciones a las vacunas en la familia de su esposo ( Getty Images )

La acusación presentada por el gran jurado señala que Shaw asfixió a sus hijos "de manera voluntaria, ilegal, deliberada, con premeditación y alevosía", según informó The Washington Post.

Las autoridades han dado pocos detalles sobre la investigación. Sin embargo, Shaw aseguró que la policía sospechó de ella desde el primer momento. En una entrevista con Children's Health Defense, la organización antivacunas cofundada y anteriormente presidida por Robert F. Kennedy Jr., relató el interrogatorio al que fue sometida tres días después de la muerte de sus mellizos.

"Por la forma en que me lo explicaron, sobre todo el segundo día del interrogatorio, me dijeron que no se trataba de una causa médica, que habían determinado que fue por asfixia y que había sufrido un episodio de psicosis posparto y les había hecho eso a mis hijos", dijo Shaw, según The Washington Post.

"Me hicieron sentir como si estuviera loca. Yo les contaba lo que había pasado, pero trataban de convencerme de que yo lo había hecho, y sé que no fue así", agregó.

¿Cuál era la demanda civil de Shaw?

Tras la muerte de sus hijos, Shaw se convirtió en una de las demandantes de una demanda federal presentada por Children's Health Defense contra la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP). La acción judicial sostiene que la organización hizo afirmaciones fraudulentas sobre la seguridad de las vacunas infantiles.

En los documentos presentados ante el tribunal, uno de los abogados de los demandantes argumentó que la investigación penal contra Shaw fue una consecuencia directa de la postura del sistema médico. "Esta investigación penal es una consecuencia previsible de las afirmaciones fraudulentas de la AAP sobre la seguridad de las vacunas. Cuando al sistema médico se le dice que las vacunas no pueden causar lesiones graves ni la muerte, los padres que atraviesan un duelo pasan a ser considerados sospechosos en lugar de víctimas", afirmó.

Los documentos también señalan que la fiscalía presentó al gran jurado otras hipótesis sobre la muerte de los niños, entre ellas que "la casa estaba demasiado caliente".

Por su parte, la AAP solicitó a un juez que desestime la demanda.

¿Qué relación tiene Shaw con Robert F. Kennedy Jr.?

open image in gallery Una demanda presentada por Children's Health Defense, la organización antivacunas que anteriormente presidió el secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr., sostiene que los hijos pequeños de Shaw murieron por complicaciones relacionadas con las vacunas ( Getty )

Children's Health Defense, organización cofundada por Robert F. Kennedy Jr. y presidida por él entre 2015 y 2023, difundió las afirmaciones de Shaw a través de entrevistas en video y artículos. Además, impulsó una campaña de recaudación de fondos en GiveSendGo que obtuvo más de 12.000 dólares para la familia.

En un video publicado en redes sociales tras conocerse los cargos de asesinato, Mary Holland, directora ejecutiva de la organización, defendió a Shaw.

"Esto es una locura", dijo Holland, según The Washington Post. "Vamos a apoyar a esta familia porque sabemos que las vacunas pueden causar lesiones graves y la muerte, y este es un caso clásico de una muerte causada por las vacunas".

Kennedy ha promovido durante años afirmaciones ampliamente desacreditadas sobre las vacunas infantiles. Durante décadas sostuvo la teoría, rechazada por la evidencia científica, de que existe una relación entre las vacunas infantiles y el autismo. En una entrevista de 2023 llegó a afirmar: "Creo que el autismo sí proviene de las vacunas".

A pesar del amplio consenso de las autoridades sanitarias sobre la seguridad de las vacunas, Kennedy ha utilizado su plataforma para cuestionar su seguridad y necesidad.

Desde que asumió el cargo de secretario de Salud, también ha cuestionado las recomendaciones de salud pública y ha vinculado la vacuna contra la gripe estacional con un trastorno crónico que afecta su voz, sin presentar evidencia científica.

Los expertos en salud pública continúan sosteniendo que las complicaciones graves o las muertes asociadas con las vacunas infantiles son muy poco frecuentes.

El abogado de Shaw, Joseph P. Filicetti, confirmó que la estrategia de la defensa se centrará en el calendario de vacunación. También dijo que ha trabajado con Children's Health Defense para encontrar expertos que declaren a favor de su clienta.

"Desde el principio consideraron que se trataba de una muerte relacionada con las vacunas, y yo sigo creyendo que así fue", declaró Filicetti a la cadena KTVB, de Boise. "No soy médico, pero los expertos con los que he hablado siguen un proceso para analizar las distintas complicaciones".

¿Qué sigue para Andrea Shaw?

Shaw tenía 22 años y vivía en Payette, Idaho, cuando murieron sus hijos mellizos. Según su abogado, Joseph P. Filicetti, dio a luz a otro bebé poco antes de que el gran jurado presentara la acusación por asesinato.

De acuerdo con las condiciones de la fianza, fijada en 2 millones de dólares, Shaw tiene prohibido mantener contacto con cualquier menor de 18 años. Esa restricción le impide ver a su hijo recién nacido.

Está previsto que Shaw vuelva a comparecer ante el Tribunal de Distrito del Condado de Payette el 14 de julio a la 1:30 p. m.

The Independent se puso en contacto con Children's Health Defense, la Academia Estadounidense de Pediatría, el Departamento de Salud y Servicios Humanos y Joseph P. Filicetti, abogado de Shaw, para solicitar comentarios.

Traducción de Leticia Zampedri