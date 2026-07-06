Afgano que murió bajo custodia del ICE sufrió reacción alérgica, dice certificado de defunción

Un ciudadano afgano que luchó junto a las fuerzas de Estados Unidos murió por una reacción alérgica mientras estaba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, un día después de que fuera detenido para un proceso de deportación, según muestra su certificado de defunción.

Mohammad Nazeer Paktiawal, de 41 años, sufrió “una reacción adversa a un medicamento”, lo que desencadenó anafilaxia y agravó su asma, de acuerdo con el documento. Su muerte el 14 de marzo en un hospital de Dallas fue determinada como un accidente.

La muerte repentina de Paktiawal bajo custodia del ICE ha provocado indignación porque había arriesgado su vida al combatir durante una década como aliado de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos en Afganistán. Miembros del Congreso y un grupo de defensa, AfghanEvac, han exigido respuestas sobre lo ocurrido.

De más de 50 muertes en centros de detención del ICE durante el segundo mandato del presidente Donald Trump, la de Paktiawal es la primera en ser calificada de accidente, según el seguimiento de The Associated Press. La mayoría de las otras se han atribuido a causas naturales o al suicidio.

AfghanEvac pidió a las autoridades de Texas el lunes que publiquen el informe completo de la autopsia, que han intentado mantener en reserva al argumentar que su divulgación interferiría con la investigación penal sobre la muerte.

“Esta familia tiene derecho a saber qué pasó. ¿Por qué no publican el informe?”, declaró Shawn VanDiver, presidente de AfghanEvac. También instó a las autoridades a explicar qué sustancia desencadenó la reacción alérgica, cómo llegó a su organismo y por qué la fecha de la lesión en el certificado de defunción figuraba como el día anterior a que Paktiawal quedara bajo custodia.

Paktiawal fue evacuado junto con miles de personas de Afganistán cuando las tropas de Estados Unidos se retiraron en 2021. Entró a Estados Unidos mediante un proceso legal y solicitó asilo para quedarse. Esa solicitud estaba pendiente cuando el ICE lo arrestó en su casa en Richardson, Texas, el 13 de marzo, mientras llevaba a algunos de sus seis hijos a la escuela.

El ICE ha defendido su decisión de señalar a Paktiawal para deportación, al indicar que había sido arrestado por cargos de fraude con cupones de alimentos y robo. Nunca fue condenado por ninguno de los dos casos.

Un informe del ICE de una página sobre la muerte de Paktiawal indica que fue evaluado en su oficina de distrito de Dallas y negó tener alguna condición médica o alergias. Horas después, comenzó a experimentar falta de aire y dolor en el pecho en una sala de retención y fue trasladado al Hospital Parkland Memorial.

A la mañana siguiente, el personal del hospital observó hinchazón en su lengua mientras desayunaba y le administró epinefrina, un medicamento que trata las reacciones alérgicas, señaló el informe. Fue declarado muerto unos 40 minutos después, luego de que las medidas para salvarle la vida no tuvieron éxito.

El certificado enumera la causa de muerte como “anafilaxia que complicó una exacerbación aguda del asma”. La anafilaxia es una reacción alérgica grave que por lo general se desencadena por alimentos, medicamentos o veneno de insectos. El documento menciona los efectos tóxicos de la metanfetamina, la enfermedad cardíaca y el tabaquismo como factores que contribuyeron a la muerte.

Sus familiares y compañeros de trabajo dicen que hasta donde sabían, Paktiawal no consumía metanfetamina, y una autopsia privada realizada para la familia no pudo confirmar si tenía metanfetamina en su organismo porque no quedaba sangre para hacer pruebas, dijo VanDiver. Su esposa ha señalado que él dependía de un inhalador para el asma, pero agentes del ICE rechazaron su intento de entregarles el dispositivo cuando fue puesto bajo custodia.

La causa y la forma de la muerte fueron establecidas por la Oficina del Médico Forense del Condado de Dallas, donde un médico realizó una autopsia a Paktiawal.

Las autoridades del condado se han negado a divulgar el informe de la autopsia, al citar declaraciones de funcionarios del ICE según las cuales hacerlo interferiría con una investigación federal sobre la muerte. Han solicitado a la oficina del fiscal general de Texas, Ken Paxton, permiso para retener el expediente bajo una excepción a la ley estatal de acceso a registros públicos.

En respuesta a la solicitud del informe por parte de la AP, la funcionaria del Condado de Dallas Jennifer Rose escribió que “su divulgación interferiría con la detección, investigación y procesamiento de un delito”, pero no dio más detalles. La oficina del médico forense declinó hacer comentarios.

La oficina de Paxton aún no ha emitido una decisión sobre el asunto, pero anteriormente concedió la solicitud de otro condado de Texas de retener el informe de autopsia de un hombre vietnamita que murió bajo custodia del ICE en julio de 2025, según documentos obtenidos por la AP.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.