Solicitudes de ayuda por desempleo en EEUU bajan a 215,000, señal de alivio en el mercado laboral

Las solicitudes de ayuda por desempleo en Estados Unidos bajaron levemente la semana pasada, mientras los despidos se mantienen en niveles históricamente saludables.

La cantidad de estadounidenses que presentaron solicitudes de ayuda por desempleo en la semana que terminó el 27 de junio disminuyó en 1.000, alcanzando 215.000, informó el Departamento de Trabajo el jueves. Es una cifra inferior a las 225.000 nuevas solicitudes que pronosticaron los analistas encuestados por la firma de datos FactSet.

Las solicitudes semanales de ayuda por desempleo se consideran representativas de los despidos en Estados Unidos y se acercan a un indicador casi en tiempo real de la salud del mercado laboral.

El gobierno también publicó el jueves su informe de empleo más completo de junio, un día antes de lo habitual debido al feriado del 4 de julio.

Esos datos muestran que los empleadores en Estados Unidos redujeron el ritmo de contratación el mes pasado, sumando apenas 57.000 puestos de trabajo. Eso es menos de la mitad del total del mes anterior y una señal de que las empresas siguen siendo cautelosas. La tasa de desempleo bajó a 4,2% con respecto al 4,3% en mayo, aunque esa disminución se debe en gran medida a que muchas personas sin trabajo dejaron de buscar empleo y ya no fueron contabilizadas como desempleadas.

La tibia contratación de junio se produce después de un repunte relativo en las ganancias de empleo de los tres meses anteriores, lo que contrarrestó las preocupaciones de que la guerra en Irán pudiera afectar a un mercado laboral ya tambaleante.

Las solicitudes semanales de ayuda por desempleo se han estabilizado en un rango mayormente entre 200.000 y 250.000 desde que la economía de Estados Unidos salió de la recesión provocada por la pandemia. Sin embargo, la contratación empezó a desacelerarse hace unos dos años y se moderó aún más en 2025 debido a los aranceles del presidente Donald Trump, su depuración de la fuerza laboral federal y los efectos persistentes de las altas tasas de interés destinadas a controlar la inflación.

Entre las empresas que han recortado empleos recientemente están Verizon, UPS, Amazon, Disney, Starbucks y Walmart.

Los datos de despidos del jueves muestran que el promedio móvil de cuatro semanas de las solicitudes de ayuda por desempleo, que reduce parte del ruido de una semana a otra, cayó en 2.500, hasta alcanzar 222.000.

El número total de estadounidenses que solicitaron ayuda por desempleo en la semana anterior, que terminó el 20 de junio, aumentó en 2.000, hasta llegar a 1,81 millones, que también es una cifra históricamente baja.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.