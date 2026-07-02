Artefacto explosivo estalla en cafetería de Damasco y mata al menos a 9 personas

Un artefacto explosivo fue detonado el jueves en una cafetería de la capital siria, Damasco, y mató al menos a nueve personas, informó el Ministerio de Salud de Siria.

La explosión, registrada cerca del principal complejo de tribunales, dejó a otras 20 personas heridas, indicó el Ministerio, según publicó la cadena estatal siria Al-Ikhbariya.

Ningún grupo se ha atribuido la responsabilidad hasta ahora. Las fuerzas de seguridad acudieron rápidamente a la cafetería y acordonaron la zona cuando investigan el ataque.

El Ministerio del Interior anunciará pronto sus conclusiones preliminares, afirmó el gobernador de Damasco, Maher Idlibi. Idlibi señaló que el artefacto parecía “primitivo” y prometió que los responsables rendirán cuentas.

Un video que circulaba en redes sociales mostraba a varias personas heridas tendidas en el suelo, con agentes de policía cerca. Más tarde, ambulancias acudieron al lugar, atendieron a personas en el sitio y trasladaron a los heridos de mayor gravedad a hospitales de la capital siria. La cafetería era frecuentada por abogados que trabajaban en el vecindario.

Jalal Aljanani, propietario de un restaurante contiguo, corrió hacia la cafetería cuando escuchó la explosión y quedó horrorizado al ver cuerpos en el suelo.

“Llevamos a las víctimas a los autos hasta que llegó la policía de tránsito", contó Aljanani a The Associated Press, con la camisa cubierta de sangre. "Muchos de ellos habían sufrido lesiones graves por el impacto y casi todos estaban sangrando”.

Desde que derrocaron a la dinastía Assad y tomaron el poder en una insurgencia relámpago en diciembre de 2024, los nuevos gobernantes de Siria han reprimido a milicianos del grupo extremista Estado Islámico en un intento por frustrar ataques en la capital y sus alrededores.

Durante el levantamiento que derivó en guerra en Siria y que comenzó en 2011, el presidente sirio Ahmad al-Sharaa encabezó el grupo Hayat Tahrir al Sham, antes afiliado a Al Qaeda, pero desde que llegó al poder ha prometido proteger a los sirios de todos los orígenes, especialmente a las minorías religiosas y étnicas.

Al-Sharaa ha reafirmado la plena autoridad del gobierno en la gran mayoría del país, arrebatando el control a grupos extremistas o a fuerzas lideradas por kurdos. Sin embargo, aún enfrenta preocupaciones de seguridad en su intento de estabilizar el país.

Los organismos de seguridad anuncian con frecuencia que han realizado redadas contra células del Estado Islámico y frustrado ataques que, según se informa, tenían como objetivo a minorías y a concurridas zonas comerciales. No obstante, varios incidentes, como un atentado suicida en una iglesia en julio de 2025, han generado preocupación entre muchos sirios.

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El periodista de The Associated Press Kareem Chehayeb contribuyó a este despacho desde Beirut.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.