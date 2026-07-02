Calor extremo podría empañar celebraciones por el 250 aniversario de la Independencia de EEUU

El calor, tan opresivo como el dominio colonial británico, se cierne sobre el este de Estados Unidos de cara al fin de semana largo del 4 de Julio, lo que ha llevado a algunas comunidades a cancelar, posponer o modificar sus planes por el Día de la Independencia.

El Servicio Meteorológico Nacional informó el jueves que una ola de calor peligroso con temperaturas récord continuará en gran parte del centro y el este de Estados Unidos hasta el viernes y persistirá a lo largo de la Costa Este durante el fin de semana. Para el noreste se pronosticaron temperaturas en torno a los 30 grados Celsius (90 grados Fahrenheit); Filadelfia y Boston podrían superar los 37 °C (100 °F). Se espera que la humedad haga que la sensación térmica sea aún mayor, lo que prácticamente garantiza que el sudor empañará el ánimo en muchas celebraciones por los 250 años de la Independencia estadounidense.

“Vayas donde vayas en el sur de Nueva Inglaterra, hoy, mañana y el sábado estarás lidiando con un calor peligroso”, advirtió Bryce Williams, del servicio meteorológico.

En Boston, el acceso al Boston Pops Fireworks Spectacular, que se realizará el sábado, comenzará a las 4 p. m. en lugar del mediodía debido al calor. En Filadelfia, las autoridades acortaron el recorrido de un desfile la mañana del jueves, cancelaron una fiesta de barrio “totalmente estadounidense” por la tarde y retrasaron las horas de inicio de un picnic y un concierto nocturnos en Independence Mall.

En Lower Windsor Township, Pennsylvania, una celebración del 250 aniversario de la Independencia que incluye camiones de comida, juegos y el camión volquete del departamento de carreteras fue reprogramada para el 8 de julio. En Norristown, Pensilvania, las autoridades cancelaron un desfile previsto para el sábado, citando la seguridad de los residentes, los participantes y los equipos de primera respuesta, aunque los fuegos artificiales nocturnos y una fiesta por la tarde con juegos, comida y música se realizarán según lo programado.

“El desfile es una de las tradiciones más queridas de nuestra comunidad, y compartimos la decepción por su cancelación, especialmente en la celebración del 250mo cumpleaños de Estados Unidos”, señaló la administradora municipal interina, Jayne Musonye.

El Parque Militar Nacional de Gettysburg, en Pensilvania, trasladó los eventos al aire libre a espacios interiores. Amtrak, por su parte, canceló el jueves algunas rutas de tren debido al calor, incluida la Acela entre Boston y Washington, y dijo que otras podrían operar con velocidades reducidas, lo que provocaría demoras hasta el sábado.

Un domo de calor, que es un sistema de alta presión sobre una región que atrapa el calor y la humedad, ha sofocado distintas partes de Estados Unidos, desde la región centro-norte hasta la Costa Este. Más allá de las festividades, las autoridades de muchas comunidades han tomado medidas para mantener a los residentes a salvo, entre ellas, abrir centros de enfriamiento. En Boston, varios museos con aire acondicionado ofrecen entrada gratuita a los residentes de la ciudad, y en Providence, Rhode Island, las piscinas y parques acuáticos municipales han ampliado sus horarios.

Mientras el calor se abatía sobre Nueva York, el alcalde Zohran Mamdani instó a la gente a conservar energía ajustando sus aires acondicionados a 25,5 °C (78 °F) —una medida que alcaldes anteriores, como el exalcalde Rudy Giuliani, han recomendado— para evitar sobrecargar la red eléctrica. Aun así, la petición provocó una oleada de abucheos en línea por parte de críticos conservadores del alcalde demócrata.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, un republicano que suele lanzar pullas al alcalde en redes sociales, respondió en X: “¿Era esto a lo que se refería la calidez del colectivismo?”, devolviéndole a Mamdani una frase que el socialista democrático empleó en su discurso de investidura.

Los operadores de las redes eléctricas del estado de Nueva York, de Nueva Inglaterra y de otra que se extiende por 13 estados del Atlántico medio y de la región centro-norte proyectaron que la demanda de electricidad alcanzaría su punto máximo el jueves antes de bajar ligeramente el viernes. Sin embargo, no han emitido llamados de emergencia para reducir el consumo, y analistas del sector afirman que los planificadores del sistema se preparan para circunstancias como estas.

PJM Interconnection, que opera la red que abastece a 65 millones de personas desde Nueva Jersey hasta Illinois, indicó el jueves que el pico proyectado para ese día establecería un máximo histórico de demanda eléctrica de verano, establecido por última vez en 2006. Ese pico está muy por encima de lo que PJM había proyectado para este verano, pero la entidad afirmó que contaba con un colchón de capacidad energética por encima de ese máximo.

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Los periodistas de The Associated Press Anthony Izaguirre en Nueva York, Michael Casey en Boston y Marc Levy en Harrisburg, Pensilvania, contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.