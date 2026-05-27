Hombre habría planeado matar a su madre, pero solo tras detenerse a comer helado

Un hombre de Wisconsin, EE. UU., acusado de apuñalar mortalmente a su madre más de 40 veces, supuestamente declaró a la policía que se había detenido a comprar helado antes de llevar a cabo el espantoso ataque.

Michael J. Hurlburt (27), residente de la ciudad de Menomonie, fue acusado el martes por la muerte de su madre, Lisa M. Bragg-Hurlburt (56), quien fue asesinada el viernes en su casa en Eau Claire, Wisconsin. Según un comunicado de prensa, la policía afirma que Hurlburt llamó al 911 alrededor de las 8:00 p. m. y denunció él mismo el asesinato.

“Quisiera reportar un homicidio”, habría dicho Hurlburt al operador del servicio de emergencias, según una declaración jurada de causa probable obtenida por el sitio web Law & Crime.

Cuando el operador le preguntó cómo sabía que se había producido un homicidio, supuestamente respondió que había matado a su madre, diciendo: “Encontré un cuchillo de cocina y la apuñalé como 40 veces”.

Hurlburt declaró posteriormente a la policía que alrededor de las 4:00 p. m. de ese día había decidido matar a su madre. Pero antes de llevar a cabo su supuesto plan, se detuvo en una heladería para lo que describió como su última comida, según la declaración jurada.

open image in gallery Michael J. Hurlburt, de 27 años, está acusado de homicidio doloso en primer grado en relación con la muerte de su madre ( Cárcel del Condado de Eau Claire )

Los agentes acudieron a los apartamentos Half Moon Lake, donde encontraron a Bragg-Hurlburt muerta en el lugar. Según la policía, se recuperó un cuchillo de cocina ensangrentado a unos 2 m de su cuerpo.

Según la declaración jurada, Hurlburt declaró a los operadores del 911 que creía haber sido víctima de “acoso organizado por parte del Gobierno estadounidense y los chinos” y que lo habían obligado a hacer cosas que no quería hacer.

Cuando le preguntaron qué tenía que ver eso con su madre, supuestamente respondió: “Siento que ella me volvió loco en primer lugar, y luego ello me obligaban a llevarme bien con ella y a quererla y esas cosas”.

Hurlburt, detenido ese mismo día, declaró posteriormente a los investigadores que ya había pensado en matar a su madre porque ella había sido cruel con él durante su infancia. Añadió que supuestamente había llevado a cabo el plan porque quería dar una lección al resto de la familia.

La autopsia posterior determinó que Bragg-Hurlburt había sufrido 44 puñaladas, principalmente en el cuello y la parte superior de la espalda.

open image in gallery La autopsia reveló que Lisa M. Bragg-Hurlburt presentaba 44 puñaladas, principalmente en el cuello y la parte superior de la espalda ( GoFundMe )

Según una página de GoFundMe creada para su familia, Bragg-Hurlburt era la directora de la Biblioteca Pública de Colfax, en el Condado de Dunn, y la describían como una persona que “siempre abogaba por los necesitados”.

“Era una artista, tenía una mente creativa y un peculiar sentido del humor que alegraba a todos los que la rodeaban”, afirma la página de la campaña de recaudación de fondos.

Hurlburt ha sido acusado de homicidio intencional en primer grado en relación con la muerte de su madre.

Según los registros judiciales, Hurlburt enfrentó cargos penales previos en el condado de Dunn en 2024, incluyendo amenazas terroristas y acoso telefónico, informó el noticiero WQOW. Supuestamente, había publicado en redes sociales sobre un tiroteo en la escuela secundaria Colfax y le dejó un mensaje de voz al superintendente afirmando que poseía un rifle AR-15 y que tenía la intención de matarlo, según la denuncia. En diciembre de 2025, el caso fue desestimado luego de que Hurlburt fuera declarado culpable, pero no culpable por razón de enfermedad o defecto mental.

Hurlburt permanece detenido en la cárcel del condado de Eau Claire bajo una fianza de un millón de dólares en efectivo. Deberá comparecer nuevamente ante el tribunal en julio.

Traducción de Sara Pignatiello