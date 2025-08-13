Harvard y gobierno de Trump cerca de acuerdo con pago de $500 millones

La Universidad de Harvard y el gobierno del presidente Donald Trump están cerca de llegar a un acuerdo que requeriría a esa casa de estudios pagar 500 millones de dólares para recuperar el acceso a fondos federales y poner fin a las investigaciones, según una persona familiarizada con el asunto.

El marco aún se está resolviendo con brechas significativas por cerrar, pero ambas partes han acordado la cifra financiera y un acuerdo podría finalizarse en las próximas semanas, según la persona que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato para discutir deliberaciones internas.

Harvard declinó hacer comentarios.

El acuerdo pondría fin a una batalla de varios meses que ha puesto a prueba los límites de la autoridad del gobierno sobre las universidades de Estados Unidos. Lo que comenzó como una investigación sobre el antisemitismo en el campus se intensificó en una pelea abierta cuando la administración Trump recortó más de 2.600 millones de dólares en fondos de investigación, terminó contratos federales e intentó impedir que vengan estudiantes internacionales a la universidad.

La universidad respondió con un par de demandas alegando represalias ilegales por parte de la administración después de que Harvard rechazara un conjunto de demandas que consideraba una amenaza a la libertad académica.

Los detalles del marco propuesto fueron reportados por primera vez por The New York Times.

Un pago de 500 millones de dólares sería la suma más grande hasta ahora, ya que la administración busca sanciones financieras en sus acuerdos con universidades de élite. La Universidad de Columbia acordó pagar al gobierno 200 millones como parte de un acuerdo que restauraba el acceso a fondos federales, mientras que la Universidad de Brown acordó por separado pagar 50 millones a organizaciones de desarrollo de la fuerza laboral de Rhode Island.

No se han finalizado los detalles sobre a dónde iría el posible pago de Harvard, dijo la persona.

El presidente republicano ha estado presionando para reformar universidades prestigiosas que él denuncia como bastiones de ideología liberal.

Su administración ha recortado fondos a varias universidades mientras presiona demandas en línea con su campaña política. Ninguna ha sido tan frecuentemente o tan intensamente atacada como Harvard, la universidad más rica de Estados Unidos con un fondo de dotación valorado en 53.000 millones de dólares.

Más de una docena de demócratas en el Congreso que asistieron a Harvard pidieron a la institución no aceptar un acuerdo, advirtiendo que ello podría justificar "una supervisión e investigación rigurosa del Congreso". Ceder a demandas políticas, dijeron, establecería un precedente peligroso en toda la educación superior.

