Alemania y aliados enviarán ayuda militar a Ucrania

Alemania anunció el miércoles que trabajará con un grupo de patrocinadores occidentales de Ucrania para suministrar un paquete de ayuda militar al país devastado por la guerra, por un valor de hasta 500 millones de dólares, utilizando una nueva línea de suministro de la OTAN.

A principios de este mes, la OTAN comenzó a coordinar entregas regulares de grandes paquetes de armas a Ucrania después de que Holanda anunció que proporcionaría equipos de defensa aérea, municiones y ayuda militar diversa por un valor de 500 millones de euros (582 millones de dólares).

Suecia anunció al día siguiente que contribuiría con 275 millones de dólares a un esfuerzo conjunto junto con sus vecinos nórdicos Dinamarca y Noruega para proporcionar defensas aéreas, armas antitanque, municiones y repuestos por un valor de 500 millones de dólares.

Los ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa de Alemania dijeron que el apoyo se centra en equipos como "capacidades críticas de defensa aérea. Estos son urgentemente necesarios para defenderse de los continuos ataques aéreos de Rusia, que están matando a más y más civiles en toda Ucrania".

La ONU ha dicho que el implacable bombardeo de Rusia en áreas urbanas detrás de la línea del frente ha matado a más de 12.000 civiles ucranianos.

Dos entregas de equipos, la mayoría comprados en Estados Unidos, estaban programadas para este mes, y es probable que el paquete nórdico llegue en septiembre. Alemania no nombró al grupo de países con los que estaría trabajando.

El equipo se suministra en función de las necesidades prioritarias de Ucrania en el campo de batalla. Los aliados de la OTAN localizan entonces las armas y municiones y las envían.

Alemania ha entregado o prometido apoyo militar a Ucrania valuado en unos 40.000 millones de euros (47.000 millones de dólares) desde que Rusia lanzó su invasión a gran escala en febrero de 2022. _____

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.