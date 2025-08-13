Hombre de Memphis que mató a tres en tiroteo transmitido en vivo se declara culpable

Un hombre de Tennessee evitó un juicio y una posible sentencia de muerte al declararse culpable el miércoles de haber matado a tiros a tres personas y herido a otras tres en una serie de tiroteos que se transmitieron en vivo en las redes sociales en 2022.

Ezekiel Kelly, de 22 años, se declaró culpable de asesinato en primer grado y de otras dos docenas de cargos en un tribunal de Memphis. El juez del condado de Shelby, James Jones Jr., sentenció a Kelly a tres cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional, más 221 años, en un acuerdo con los fiscales.

Kelly se había declarado inocente por los tiroteos de septiembre de 2022 en Memphis, que llevaron a la policía a pedir que la gente se quede en sus casas mientras buscaba al sospechoso. Se presentó ante el tribunal durante la audiencia del miércoles, diciéndole al juez que aceptaba declararse culpable y que aceptaba las sentencias de prisión.

Kelly lloró y se secó los ojos con un pañuelo mientras el familiar de una víctima daba una declaración en el tribunal. Luego, Kelly dijo que no había nada que pudiera decir para dar cierre a las víctimas del tiroteo y sus familias.

Agregó que estaba en el "momento más oscuro de mi vida" cuando perpetró los tiroteos y que quería ayudar a otros a evitar las mismas malas decisiones que él tomó.

"Dios me dio una segunda oportunidad", afirmó Kelly.

El juicio de Kelly iba a comenzar el 9 de febrero. Sus abogados habían dicho que las pruebas en el caso incluían 400 testigos y más de 300 videos.

"Está realmente arrepentido por lo que ha hecho", comentó Michael Scholl, abogado de Kelly, mientras hablaba con los periodistas después de la audiencia.

Los fiscales habían dicho que planeaban buscar la pena de muerte si Kelly era condenado por asesinato en primer grado.

El fiscal del distrito del condado de Shelby, Steve Mulroy, declaró que los familiares de las víctimas estaban satisfechos con el acuerdo de culpabilidad.

"Los casos de pena de muerte pueden prolongarse durante años, si no décadas, dejando a las familias y a las víctimas atrapadas en el dolor", afirmó Mulroy a los periodistas después de la audiencia. "Lo que logramos hoy fue certeza y finalización, asegurándonos de que el señor Kelly nunca verá la luz del día".

Junto con los asesinatos de Dewayne Tunstall, Richard Clark y Allison Parker, Kelly también había sido acusado de delitos que incluían intento de asesinato, imprudencia temeraria con un arma mortal, robo y comisión de un acto de terrorismo.

Al menos tres testigos vieron a Kelly disparar a Tunstall durante una reunión en una casa de Memphis alrededor de la 1 de la mañana del 7 de septiembre de 2022, según una declaración jurada de la policía. Clark y Parker fueron baleados más tarde ese día, según las autoridades.

La policía indicó que otras tres personas resultaron heridas en los tiroteos, que ocurrieron en diferentes partes de Memphis, incluyendo una gasolinera, a lo largo de una carretera interestatal y en una tienda de autopartes.

Kelly se transmitió en vivo en plataformas de redes sociales disparando un arma e hiriendo a un hombre en la tienda de autopartes y hablando sobre disparar a personas.

El incidente cerró el sistema de autobuses públicos de Memphis, bloqueó dos campus universitarios y detuvo un juego de béisbol de ligas menores.

Kelly robó al menos dos vehículos antes de ser arrestado cuando chocó un auto robado mientras huía de la policía, según las autoridades.

Parker era madre de tres hijos y trabajaba como asistente médica en una clínica en la cercana West Memphis, Arkansas.

Clark trabajaba como guardia de seguridad del campus en la Universidad Christian Brothers después de retirarse de una carrera como guardia penitenciario.

________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.