Jueza sopesa detener construcción del "Alcatraz de los Caimanes" en Florida

La construcción de un centro de detención improvisado para inmigrantes en Florida, apodado “Alcatraz de los Caimanes”, podría detenerse indefinidamente mientras una jueza federal sopesaba el miércoles si el desarrollo apresurado en los humedales sensibles de los Everglades viola las leyes ambientales.

La semana pasada, la jueza federal Kathleen Williams ordenó pausar dos semanas las construcciones adicionales en el sitio mientras los testigos seguían declarando en el caso. La primera fase del “Alcatraz de los Caimanes” se inauguró en julio y hasta la semana pasada había menos de 1.000 detenidos allí.

La orden temporal no incluye restricciones a la actividad de las fuerzas del orden o de inmigración en el centro, que se construyó rápidamente hace dos meses en un aeropuerto de entrenamiento de una sola pista poco utilizado. Está diseñado para eventualmente albergar hasta 3.000 detenidos en estructuras temporales de tiendas de campaña.

El presidente Donald Trump recorrió el centro el mes pasado y sugirió que podría ser un modelo para futuros centros de detención en todo el país, mientras su administración se apresura a expandir la infraestructura necesaria para aumentar las deportaciones.

Abogados y personas detenidas allí dicen que hay gusanos en la comida, los inodoros no se descargan y las aguas residuales fecales inundan los pisos, mientras que los mosquitos y otros insectos están por todas partes. Dentro de las grandes tiendas blancas del complejo, filas de literas están rodeadas por jaulas de malla metálica. Se dice que los detenidos pasan días sin ducharse o recibir medicamentos recetados, y solo pueden hablar por teléfono con abogados y seres queridos. A veces, el aire acondicionado se apaga abruptamente en el calor sofocante.

¿Quién dirige el “Alcatraz de los Caimanes”, Washington o Florida?

La orden prohibió temporalmente la instalación de cualquier nueva iluminación de estilo industrial, así como cualquier pavimentación, relleno, excavación, cercado o construcción de edificios adicionales, tiendas de campaña, dormitorios u otras instalaciones residenciales o administrativas. La jueza está sopesando si debe detenerse de manera definitiva toda construcción.

Grupos ambientalistas y la Tribu Miccosukee quieren que la jueza emita una orden judicial preliminar para detener las operaciones y más construcciones, que dicen amenaza humedales ambientalmente sensibles que son hogar de plantas y animales protegidos y revertiría miles de millones de dólares en restauración ambiental.

Los demandantes presentaron testigos el miércoles y jueves que declararon que la instalación viola la Ley Nacional de Política Ambiental, que requiere que las agencias federales evalúen los efectos ambientales de los proyectos de construcción importantes.

Abogados del estado y del gobierno federal han dicho que, aunque el centro de detención albergaría detenidos federales, la construcción y operación de la instalación está completamente bajo el estado de Florida, lo que significa que la revisión ambiental federal no aplicaría.

La semana pasada, la jueza dijo que la instalación de detención era, como mínimo, una asociación conjunta entre el estado y el gobierno federal.

Testigos describen amenazas ambientales

Testigos de los grupos ambientalistas han testificado que al menos 20 acres (8 hectáreas) de asfalto se han agregado al sitio desde que la División de Manejo de Emergencias de Florida comenzó la construcción. Dijeron que la pavimentación adicional podría llevar a un aumento en la escorrentía de agua hacia los humedales adyacentes, esparcir químicos dañinos en los Everglades y reducir el hábitat para las panteras de Florida en peligro de extinción.

Amy Castaneda, directora de recursos hídricos de la Tribu Miccosukee, testificó el martes que la escorrentía de nutrientes del centro de detención podría fluir hacia tierras tribales, cambiando el crecimiento de la vegetación. Eso podría llevar a la muerte de peces y bloquear el movimiento de humanos y vida silvestre en ciertas áreas, dijo.

Marcel Bozas, director del departamento de pesca y vida silvestre de la Tribu Miccosukee, dijo que los miembros de la tribu cazan y pescan por razones de subsistencia y culturales. La actividad humana sostenida puede ahuyentar a los animales de caza, como el ciervo de cola blanca, así como a especies protegidas, como los panteras de Florida, las cigüeñas de madera, los rieles negros orientales y los murciélagos de bonete, dijo.

Funcionario estatal dice que Florida dirige el centro

El director general del Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados, David Kerner, testificó que los 1.800 patrulleros estatales bajo su mando están autorizados para detener a migrantes indocumentados bajo un acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional federal. Dijo que el gobierno federal no le dice al estado dónde detener a los inmigrantes, y que la instalación de los Everglades se construyó para aliviar el hacinamiento en las instalaciones de detención de inmigración federales, así como en las instalaciones estatales y condales con acuerdos para albergar detenidos de inmigración federales.

Kerner no pudo decir cuántos de los detenidos en el “Alcatraz de los Caimanes” han sido acusados de crímenes violentos o si se consideraron otros sitios además del medio de los Everglades para posibles centros de detención.

El mes pasado, abogados de agencias federales y estatales pidieron a Williams que desestimara o transfiriera la solicitud para pausar las construcciones, diciendo que la demanda se presentó en la jurisdicción incorrecta. Aunque la propiedad es propiedad del condado Miami-Dade, el distrito sur de Florida es el lugar incorrecto para la demanda porque el centro de detención está en el vecino condado Collier, que está en el distrito medio del estado, dijeron.

Williams todavía no falla sobre ese argumento.

La instalación enfrenta un segundo desafío legal

En un segundo desafío legal al “Alcatraz de los Caimanes”, el fin de semana un juez federal dio al estado más tiempo para preparar argumentos contra un esfuerzo para que el litigio de derechos civiles se certifique como una demanda colectiva.

El juez federal de distrito, Rodolfo Ruiz, en Miami, dijo que solo considerará una moción de los abogados de los detenidos para una orden judicial preliminar durante una audiencia el 18 de agosto. Estableció un plazo del 23 de septiembre para que el estado responda a la solicitud de demanda colectiva por parte de los detenidos. La segunda demanda alega que se están violando los derechos constitucionales de los detenidos porque se les prohíbe reunirse con abogados, están retenidos sin cargos y un tribunal de inmigración federal ha cancelado las audiencias de fianza.

Las demandas siguen mientras la administración de DeSantis aparentemente se prepara para construir un segundo sitio de detención de inmigrantes en un centro de entrenamiento de la Guardia Nacional de Florida en el norte del estado. Al menos un contrato ha sido adjudicado para lo que se etiqueta en los registros estatales como la “Instalación de Detención Norte”.

_____

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.