Vuelven a subir las tasas hipotecarias en EE. UU., más presión para compradores

La tasa promedio a largo plazo de las hipotecas en Estados Unidos subió por quinta semana consecutiva hasta su nivel más alto en poco más de un año, lo que supone la más reciente presión para los posibles compradores.

La tasa de referencia de las hipotecas a tasa fija a 30 años aumentó a 6,69%, informó el jueves el comprador de hipotecas Freddie Mac, ligeramente por encima del 6,66% reportado la semana pasada. En comparación, la tasa promedio era de 6,63% en esta misma época del año pasado — y no había estado por encima de su nivel actual desde finales de julio de 2025.

Las altas tasas hipotecarias pueden sumar cientos de dólares al mes en costos para los prestatarios, lo que limita el poder de compra para quienes quieren conseguir su propia morada. A medida que las tasas suben, eso puede llevar a la gente a posponer la compra de una casa, una de las razones por las que las ventas de viviendas en Estados Unidos han sido lentas este año.

Mientras tanto, las tasas de las hipotecas a tasa fija a 15 años — que a menudo buscan los prestatarios que quieren refinanciar un préstamo hipotecario — bajaron ligeramente esta semana. Esa tasa promedió 6,01%, frente al 6,04% de la semana pasada. Hace un año, estaba en 5,75%, indicó Freddie Mac.

Las tasas hipotecarias están influenciadas por varios factores, entre ellos la inflación, las tasas de interés y las expectativas de los inversionistas de bonos. Por lo general, siguen la trayectoria del rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, que los prestamistas usan como guía para fijar el precio de los préstamos para vivienda.

Las tasas han ido subiendo en su mayoría este año debido a la guerra de Irán, que ha alimentado las expectativas inflacionaria a medida que se dispararon los precios del petróleo. Pese a la reciente moderación de los precios del petróleo, los rendimientos de los bonos a largo plazo siguen siendo más elevados que antes del conflicto lo que empuja las tasas hipotecarias.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años se ubicaba en 4,65% hacia el mediodía del jueves en el mercado de bonos. Antes de la guerra, era de apenas 3,97% a finales de febrero.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.