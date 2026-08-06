Comité del Senado vota declarar a Fauci en desacato por negarse a responder sobre COVID

Un comité del Senado votó el jueves para declarar al doctor Anthony Fauci en desacato al Congreso y remitir el caso al Departamento de Justicia debido a su negativa a responder preguntas en una audiencia la semana pasada centrada en su gestión de la pandemia de COVID-19.

El Comité del Senado de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales celebró la votación una semana después de que Fauci invocara su derecho de la Quinta Enmienda a no autoincriminarse más de 100 veces cuando compareció ante el panel.

El senador republicano Rand Paul, de Kentucky, presidente del comité, ha afirmado que esa protección constitucional no aplicaba, ya que Fauci recibió el año pasado un indulto del presidente demócrata Joe Biden y, por lo tanto, no tenía que preocuparse por la amenaza de un proceso penal. Fauci y los demócratas que se opusieron a la resolución de desacato sostienen que tenía un temor bien fundado de autoincriminarse, dada la voluntad pública de los republicanos de buscar su procesamiento.

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La corresponsal Lisa Mascaro contribuyó con esta nota.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.