Ucrania ataca más instalaciones petroleras en el interior de Rusia, según Zelenskyy

Ucrania alcanzó más instalaciones petroleras en el interior de Rusia en ataques nocturnos, afirmó el presidente del país, Volodymyr Zelenskyy, el jueves, mientras Kiev continuaba su campaña para socavar la economía de guerra de Moscú y avergonzar al Kremlin.

Los repetidos ataques han provocado escasez de combustible y han inquietado a la población rusa, al tiempo que han animado a los ucranianos, que soportan con regularidad los bombardeos rusos que las debilitadas defensas antiaéreas del país tienen dificultades para contrarrestar.

Las fuerzas ucranianas atacaron una refinería en Bashkortostán, a más de 1.300 kilómetros (800 millas) del frente en el este de Ucrania, y otra en la región de Yaroslavl, a casi 700 kilómetros (400 millas) de la frontera ucraniana, indicó Zelenskyy en redes sociales.

Además, las fuerzas ucranianas atacaron dos patrulleras militares rusas en el mar Negro, apuntó el mandatario, y embarcaciones pertenecientes a la llamada flota fantasma de Moscú, que Rusia utiliza para eludir las restricciones occidentales a sus exportaciones de petróleo. No ofreció detalles sobre los barcos ni el alcance de los daños.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso afirmó el jueves que sus defensas antiaéreas derribaron durante la noche 605 aviones no tripulados ucranianos sobre varias regiones del país, así como sobre Crimea, anexada ilegalmente, y los mares Negro y de Azov.

Ucrania busca más misiles interceptores para reforzar su defensa

Mientras tanto, los ataques nocturnos rusos con drones y bombas planeadoras mataron al menos a tres civiles e hirieron a otros 22 en todo el país, dijeron las autoridades el jueves, mientras los socios de Kiev se apresuraban a encontrar más defensas antiaéreas vitales para su lucha contra la invasión rusa.

Las fuerzas de Moscú han castigado en las últimas semanas a Ucrania con misiles balísticos que, según funcionarios de Kiev, solo el sistema de defensa aérea Patriot, fabricado en Estados Unidos, puede detener. Pero la guerra en Irán ha agotado las reservas de misiles interceptores Patriot, dejando a Ucrania a merced de los bombardeos rusos que buscan aprovechar sus debilitadas defensas aéreas.

“Estamos trabajando con todas nuestras fuerzas con todos los socios que puedan ayudar con el suministro de misiles interceptores para protegernos de ataques rusos demenciales contra la vida, las personas y las instalaciones civiles”, escribió Zelenskyy en redes sociales el miécoles por la noche, luego de que una andanada rusa dejó 17 fallecidos en la región de Kiev.

Señaló que habló con el jefe de la OTAN, Mark Rutte, y con el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, sobre la adquisición urgente de misiles interceptores de las reservas disponibles.

Zelenskyy dijo que él y Rutte “coordinamos nuestros esfuerzos respecto de los países que tienen los misiles necesarios y la capacidad de ayudar”.

“Es importante superar toda la burocracia y tomar las decisiones políticas necesarias”, agregó.

“Estoy conversando con los aliados sobre cómo podemos seguir proporcionando a Ucrania las defensas aéreas que necesita con urgencia”, dijo Rutte en X.

Bombas planeadoras rusas hieren a 12 en Sumy

El Kremlin parece decidido a desgastar a Ucrania mediante su superioridad numérica en soldados, blindados y armas. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, cree que el tiempo está de su lado, que el apoyo occidental se desvanecerá y que la resistencia de Kiev terminará por colapsar bajo la presión, según analistas y funcionarios occidentales.

Rusia lanzó cuatro misiles y 101 drones de ataque de largo alcance contra su vecino desde el miércoles hasta el jueves, de acuerdo con la fuerza aérea ucraniana, y las defensas aéreas derribaron o inutilizaron mediante interferencias 66 de los aviones no tripulados.

Tres personas perdieron la vida en Balakliia, en la región nororiental de Járkiv, apuntó Vitalii Karabanov, jefe de la administración militar de la ciudad.

Un primer ataque alcanzó una vivienda, mató a una mujer y causó un incendio, mientras que un segundo, cerca de otra casa, mató a un hombre y a una mujer, explicó.

En la vecina región de Sumy, bombas planeadoras rusas hirieron a 12 personas, dijo la Policía Nacional. Edificios de apartamentos e infraestructura sufrieron dañados cerca de los puntos de impacto, con cientos de ventanas destrozadas, de acuerdo con el jefe de la administración militar regional, Oleh Hryhorov.

En la región sureña de Jersón, un dron ruso alcanzó un autobús que llevaba trabajadores agrícolas hacia un campo e hirió a seis personas, informaron las autoridades regionales.

Un dron ruso alcanzó también una zona residencial en la ciudad suroriental de Zaporiyia causando cuatro heridos, señaló el jefe del gobierno regional, Ivan Fedorov.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.